Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Al menos seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán

Los servicios de emergencias atienden al menos a seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán, con varios impactos registrados en esa zona.
Los servicios de emergencias atienden al menos a seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán, con varios impactos registrados en esa zona. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de los heridos por los impactos, acompañando con imágenes de coches afectados en una carretera en la que se aprecia un cráter y, al borde de este, un vehículo.

Los servicios de emergencias atienden al menos a seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán, con varios impactos registrados en esa zona.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de los heridos por los impactos, acompañando con imágenes de coches afectados en una carretera en la que se aprecia un cráter y, al borde de este, un vehículo.

"Los equipos de la MDA están atendiendo a varios pacientes en la región de Jerusalén y buscando en otros sitios", informa por su parte este otro servicio de emergencias.

Hasta ahora, MDA dice estar tratando a un hombre de unos 50 años años y a otras cinco personas con heridas leves.

"Agentes de policía y expertos en desactivación de bombas se dirigen al lugar de los hechos para realizar exploraciones y neutralizar cualquier amenaza potencial", informó a su vez la Policía israelí.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Irán Israel Jerusalén Guerra en Medio Oriente

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA