Al menos seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán

Los servicios de emergencias atienden al menos a seis heridos en el área de Jerusalén tras una nueva andanada de misiles de Irán, con varios impactos registrados en esa zona.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de los heridos por los impactos, acompañando con imágenes de coches afectados en una carretera en la que se aprecia un cráter y, al borde de este, un vehículo.

"Los equipos de la MDA están atendiendo a varios pacientes en la región de Jerusalén y buscando en otros sitios", informa por su parte este otro servicio de emergencias.

Hasta ahora, MDA dice estar tratando a un hombre de unos 50 años años y a otras cinco personas con heridas leves.

"Agentes de policía y expertos en desactivación de bombas se dirigen al lugar de los hechos para realizar exploraciones y neutralizar cualquier amenaza potencial", informó a su vez la Policía israelí.