Confirmado: Costa Rica anunció a Fernando Batista como su nuevo director técnico

Fernando Batista solo ha dirigido a nivel de selecciones.
Fernando Batista solo ha dirigido a nivel de selecciones. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Por medio de un comunicado, en la Selección de Costa Rica le dieron la bienvenida al argentino Fernando Batista.

Ya es oficial. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció al argentino Fernando Batista como el nuevo entrenador de la selección absoluta, quien tendrá la misión de dirigir el proceso hacia el Mundial 2030.

"La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le da la más cordial bienvenida a Fernando Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica. Batista, de 55 años, es un entrenador argentino con una amplia trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales", indicó un comunicado de la entidad.

La FCRF destacó que Batista fue técnico de las selecciones Sub 20 y Sub 23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y que viene de dirigir a la selección absoluta de Venezuela entre 2023 y 2025.

Fernando Batista ya es de Costa Rica

"Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de 'La Sele', aportando su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF", agregó el comunicado.

El combinado 'tico' se quedó sin seleccionador en noviembre pasado cuando la FCRF no renovó el contrato del mexicano Miguel 'Piojo' Herrera tras no clasificar al Mundial de 2026.

Tras revisar numerosas hojas de vida, el director deportivo de la FCRF definió una terna final de candidatos para el puesto en la que figuraban el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista.

Fernando Batista comenzará su proceso con los amistosos ante Jordania e Irán, programados en la ciudad de Aman el 27 y 31 de marzo próximo, respectivamente. Debido a la guerra que se ha desatado este sábado en oriente medio, la FCRF informó que la realización de estos partidos está en análisis.

El otro amistoso que tiene pactado la Selección de Costa Rica es el del próximo 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

El pasado miércoles el Comité Ejecutivo de la FCRF celebró una reunión en la que eligieron a Batista como el nuevo seleccionador, pero su nombre no fue anunciado oficialmente ese día debido a que hacía falta afinar detalles de la negociación y firmar el contrato.

Selección de Costa Rica Fernando Batista

