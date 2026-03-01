Aumentan las tensiones en el Estrecho de Ormuz mientras petroleros quedan atrapados en el fuego cruzado |
Fuente: EFE |
Fotógrafo: OLIVIER HOSLET
Una situación estratégica
El Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo con el océano Índico, se sitúa entre Irán y el sultanato de Omán. Es especialmente vulnerable por su escasa anchura —unos 50 kilómetros— y su profundidad limitada, que no supera los 60 metros. Es, con diferencia, la principal vía de navegación que conecta a los ricos países petroleros de Medio Oriente con el resto del mundo.
Está salpicado de islas desérticas o poco habitadas pero de gran importancia estratégica: las islas iraníes de Ormuz, Qeshm y Larak, frente a la costa iraní de Bandar Abbas.
En la orilla omaní, la península de Musandam apunta hacia Irán y está separada del resto del sultanato por territorio perteneciente a Emiratos Árabes Unidos.
Frente a Emiratos se encuentran las tres “islas estratégicas” —Gran Tumb, Pequeña Tumb y Abu Musa— que constituyen un puesto de observación sobre las costas de Emiratos, Qatar, Baréin, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Irán y Omán. Estas islas están ocupadas por Irán desde 1971, tras la retirada británica de la región.
Aumento de la producción de petróleo
El domingo, en una reunión programada desde hace tiempo, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ —entre ellos Kazajistán, Argelia y Omán— aumentaron sus cuotas de producción en 206.000 barriles diarios para abril, un volumen superior a lo esperado, en un contexto en el que la guerra en Irán desestabiliza Medio Oriente y las rutas de suministro.
Los ocho miembros del grupo "acordaron un ajuste de producción de 206.000 barriles por día", que "se implementará en abril", según el comunicado de la organización, que mencionó el equilibrio del mercado sin hacer referencia directa a Irán.
Este aumento, mayor de lo previsto antes del fin de semana, no impediría una fuerte subida del precio del petróleo.
"Es una señal, no una solución. Si el petróleo no puede transitar por Ormuz, 206.000 barriles adicionales por día hacen muy poco para aliviar el mercado", señaló Jorge León, analista de Rystad Energy.
El transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz se encuentra actualmente comprometido.
Hacia un alza del precio del petróleo
El precio del barril de Brent —referencia internacional— ya había incorporado antes del conflicto una prima de riesgo geopolítico creciente, situándose por encima de los 72 dólares, y podría dispararse con la apertura de los mercados.
“La logística y el riesgo de tránsito pesan más que los objetivos de producción en este momento”, explicó Jorge León.
Infraestructuras alternativas en Medio Oriente podrían utilizarse para sortear el estrecho, pero el impacto neto sería una pérdida efectiva de entre ocho y diez millones de barriles diarios de oferta de crudo.
El conflicto podría prolongarse. “Estamos ante una campaña militar de gran envergadura que, en mi opinión, durará varios días, incluso varias semanas”, estimó David Khalfa, cofundador del Atlantic Middle East Forum.
Según Homayoun Falakshahi, analista de Kpler, los precios podrían superar los 120 dólares por barril en caso de guerra prolongada con escalada regional y rupturas de suministro.
Para la OPEP+, aumentar la producción también representa una oportunidad para recuperar cuota de mercado frente a Estados Unidos, Canadá, Brasil o Guyana.
No obstante, los únicos países con capacidad real para aumentar significativamente su producción son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y, en menor medida, Kuwait e Irak. Y todos dependen del buen funcionamiento del Estrecho de Ormuz para exportar.
Escenario de incidentes desde 2018
Además de amenazas, el Estrecho de Ormuz ha sido escenario frecuente de incidentes como abordajes y ataques.
Los episodios se multiplicaron tras la retirada en 2018 de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.
En 2019, ataques misteriosos contra buques en la región, un dron derribado y la incautación de petroleros hicieron temer una escalada entre Teherán y Washington.
El 29 de julio de 2021, un ataque en el mar de Omán contra un petrolero gestionado por una empresa vinculada a un empresario israelí dejó dos muertos, un británico y un rumano. Israel, Estados Unidos y Reino Unido acusaron a Irán, que negó su implicación.
En abril de 2024, los Guardianes de la Revolución abordaron el portacontenedores MSC Aries, con bandera portuguesa, acusando a su propietario de estar “vinculado a Israel”.
A comienzos de febrero, un petrolero estadounidense fue interceptado por embarcaciones armadas iraníes que le ordenaron detenerse, pero continuó su ruta escoltado por el ejército estadounidense.