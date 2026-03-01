Aumentan las tensiones en el Estrecho de Ormuz mientras petroleros quedan atrapados en el fuego cruzado

Punto clave del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, el Estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los escenarios de la guerra que sacude Medio Oriente.

Al menos tres petroleros resultaron dañados frente a la costa del Golfo después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaran represalias iraníes que pusieron en riesgo a buques mercantes por posibles daños colaterales, informaron el domingo fuentes del sector marítimo y autoridades.

El canciller iraní Abbas Araqchi desmintió este domingo cualquier iniciativa del gobierno para clausurar el estrecho, señalando que "no tienen intención de cerrar el Estrecho de Ormuz en este momento". Sin embargo, el tráfico comercial en la región se ha visto afectado.

Los riesgos para el transporte marítimo comercial se han disparado en las últimas 24 horas, con más de 200 embarcaciones —incluidos petroleros y buques de gas natural licuado— anclados en torno al Estrecho de Ormuz y aguas circundantes, según datos de navegación.

“El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán incrementa drásticamente el riesgo de seguridad para los buques que operan en el Golfo Pérsico y aguas adyacentes”, afirmó Jakob Larsen, director de seguridad de la asociación naviera BIMCO.

“Los barcos con vínculos comerciales con intereses estadounidenses o israelíes tienen mayor probabilidad de ser atacados, pero otros buques también podrían ser alcanzados deliberadamente o por error”, afirmó.

Un petrolero con bandera de Palaos, sancionado por Estados Unidos, fue alcanzado el domingo frente a la península omaní de Musandam, dejando cuatro heridos, informó el centro de seguridad marítima del país, sin precisar el tipo de impacto.

El petrolero de crudo MKD VYOM, con bandera de las Islas Marshall, fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán mientras transportaba carga, señalaron dos fuentes de seguridad marítima. El buque fue impactado a 44,4 millas náuticas al noroeste de Mascate.

La agencia marítima británica UKMTO indicó que un buque mercante cargado reportó una explosión en la misma zona.