Unesco: Ataque que causó la muerte de escolares en Irán "constituye una grave violación al derecho humanitario"

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se pronunció este domingo rechazando el ataque de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra un colegio para niñas, al sur de Irán.

Como se sabe, ayer, sábado, los referidos países bombardearon diversas localidades iraníes, ocasionando la muerte de, al menos, 201 personas y 700 heridos en todo el país, según cifras de la Media Luna Roja en Irán. Entre los fallecidos se encuentra Alí Jameneí, líder supremo de dicho país.

Entre las instituciones públicas afectadas por los bombardeos, está la escuela primaria Shajareh Tayyibeh, ubicada en la localidad de Minab, donde se ha registrado, al menos, 148 víctimas mortales, en su mayoría niñas, según el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, citado por la agencia oficial IRNA.

Al respecto, la Unesco, a través de sus redes sociales oficiales, dijo estar "profundamente alarmada por el impacto que la actual escalada militar en el Oriente Medio tiene sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente".

Asimismo, remarcaron que el "asesinato" de estudiantes "constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las escuelas".

"Los informes iniciales indican que un ataque a una escuela primaria femenina en Minab, al sur de Irán, ha causado la muerte de más de 100 personas, entre ellas numerosas estudiantes. El asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las escuelas", indicó la entidad.

"Los ataques contra instituciones educativas ponen en peligro a estudiantes y docentes y socavan el derecho a la educación", agregó.

Finalmente, la Uneso indicó que, "de conformidad con su mandato y la Resolución 2601 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", se recuerda "la obligación de todas las partes de proteger a las escuelas, al alumnado y al personal educativo".

Guterres: "Debe hacerse todo lo posible para evitar una mayor escalada"

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer, sábado, ante el Consejo de Seguridad de la entidad, que los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní constituyen "una amenaza para la paz" y podrían generar una cadena de acontecimientos de "graves consecuencias" si no cesan las hostilidades.

Al comienzo de la sesión, convocada de urgencia tras los ataques, el jefe de la ONU señaló que la región y el mundo necesitan una "salida inmediata" a la crisis y pidió "actuar responsablemente y juntos para alejar a la región y al mundo del abismo".

"Es necesario hacer todo lo posible para evitar una mayor escalada", enfatizó, e instó a todas las partes a "volver de inmediato a la mesa de negociaciones".

"Los ataques han causado un número considerable de víctimas civiles. La acción militar se está expandiendo rápidamente por la región, creando una situación cada vez más volátil e impredecible y aumentando el riesgo de errores de cálculo", aseveró.

El diplomático portugués insistió en la importancia de que los Estados miembros "cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluida la Carta de la ONU" y pidió que respeten el derecho humanitario internacional, protejan a los civiles y garanticen la seguridad nuclear en la región.

Según el secretario general, la situación sobre el terreno es "muy cambiante", con ataques reportados en unas 20 ciudades iraníes, y una respuesta iraní que ha afectado a varios países de la región, incluidos Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, aunque la mayoría de los misiles iraníes fueron interceptados.

También recordó que los ataques se produjeron después de la tercera ronda de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, una oportunidad diplomática que calificó de "desaprovechada".

"No hay alternativa viable a la solución pacífica de los conflictos internacionales", afirmó, y reiteró que una paz duradera solo puede alcanzarse mediante "medios pacíficos, un diálogo genuino y negociaciones"