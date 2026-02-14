China pidió "justicia" en Palestina, respeto a la soberanía venezolana y "diálogo" en Ucrania

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, también se refirió a la situación en Irán y a su "impacto directo en la paz en Oriente Medio", instando a las partes implicadas a "actuar con prudencia y evitar crear nuevos conflictos".

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, reclamó "justicia" para el pueblo palestino, respeto a los principios de soberanía en Venezuela y un "diálogo" en Ucrania que resuelva las causas subyacentes de la guerra y dé paso a una "paz duradera".

En su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el jefe de la diplomacia china reiteró su reclamo de negociaciones en Gaza, y apuntó que cualquier alto el fuego y reconstrucción pasará por "esfuerzos infatigables" para implementar la solución de los dos Estados.

"Restablecer la justicia para el pueblo palestino es la responsabilidad inquebrantable de la comunidad internacional", recalcó.

Wang reclamó que las partes implicadas en las negociaciones sobre Ucrania "aprovechen la oportunidad para alcanzar un acuerdo integral, duradero y vinculante de paz", y señaló que las causas que originaron el conflicto "deben quedar resueltas para prevenir que vuelva a ocurrir".

Preguntado específicamente al respecto de Ucrania, Wang incidió en que "sin diálogo, un acuerdo de paz no va a caer del cielo", aunque matizó que "no se debería dialogar solo por dialogar".

"China ofrecerá un apoyo completo al proceso de paz"

Según el también jefe de Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Europa "no se debe quedar mirando desde el banquillo" mientras EE. UU. negocia con Rusia: "Dado que el conflicto brotó en Europa, Europa tiene todo el derecho a participar en las negociaciones. Europa no debería estar en el menú, sino (sentada) en la mesa".

Wang llamó a las autoridades europeas a "proponer ideas y planes" para resolver el conflicto en Ucrania y, en el proceso, fomentar una "arquitectura de seguridad más equilibrada, efectiva y sostenible" para el Viejo Continente.

"China, a su forma, ofrecerá un apoyo completo al proceso de paz", agregó Wang, aunque antes había matizado que Pekín "no es parte del conflicto", por lo que "no tiene la última palabra".

Acerca de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE. UU., el ministro aseguró que "la línea roja del Estado de derecho internacional no debe ser cruzada, y se debe respetar el principio de soberanía estatal".

El alto diplomático también se refirió a la situación en Irán y a su "impacto directo en la paz en Oriente Medio", instando a las partes implicadas a "actuar con prudencia y evitar crear nuevos conflictos".

En su discurso, Wang habló de los más de sesenta conflictos activos actualmente a nivel mundial, y aseguró que, "sin paz, la gobernanza global es algo imposible", en referencia a sus propuestas para reformar y "revitalizar" los sistemas internacionales en torno a la ONU.