Isabel Pantoja en riesgo de volver a prisión por millonaria deuda

Un nuevo revés enfrenta Isabel Pantoja, ya que, según la revista Lecturas, podría "revivir su peor pesadilla" diez años después de salir de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, donde estuvo 14 meses cumpliendo condena por blanqueo de capitales en el marco del caso Malaya.

De acuerdo con la publicación, la cantante podría terminar nuevamente en la cárcel si no logra pagar la deuda de 1.010.000 euros que mantiene con la Agencia Tributaria, un organismo público en España encargado de la gestión de los impuestos y tributos.

El aval de ese monto era Cantora, propiedad de su fallecido esposo Francisco Rivera 'Paquirri', que saldrá a subasta en los próximos días luego de que el banco la embargara tras cinco años sin pagar la hipoteca mensual de 12.000 euros, lo que habría generado una deuda total de 2,2 millones con la entidad bancaria española KutxaBank.

Tras perder el inmueble, la artista ya no tendría cómo afrontar el pago exigido por Hacienda. Al vencer el plazo para cancelar la deuda por la vía administrativa, la entidad habría decidido iniciar una acción penal para intentar recuperar el dinero.

Isabel Pantoja podría pasar entre uno a cinco años de prisión

"El plazo ya se ha acabado, porque ya no tiene la finca; pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene dónde reclamar ese dinero y los aplazamientos que le habían dado han vencido", explicó el director de Lecturas, Luis Pliego, en el programa El tiempo justo.

Una acción penal complicaría la situación de Isabel Pantoja, ya que tiene antecedentes y la deuda supera el millón de euros, cifra que en España puede constituir delito fiscal, con penas de entre uno y cinco años de prisión. Según el periodista, el panorama solo cambiaría si logra pagar.

Además, el proyecto que la artista veía como una posible solución económica —una serie sobre su vida— está en duda. La revista señala que la plataforma de video con la que negocia le habría dado plazo hasta abril para decidir si contará toda su historia, incluido su paso por la cárcel, su relación con Julián Muñoz y sus vínculos con figuras como Encarna Sánchez o María del Monte. Esos temas serían condiciones necesarias para concretar el proyecto.