Lambayeque: lluvias y crecidas de caudales dejan aislado al sector La Otra Banda en Zaña

Las intensas lluvias registradas en la región de Lambayeque han provocado el incremento del caudal de los ríos, dejando aislada a la población del sector La Otra Banda, en el distrito chiclayano de Zaña.

Según informó el Centro de Operaciones y Emergencia Regional (COER), el puente que conecta esta localidad con la capital del distrito colapsó debido a la fuerza del agua.

Ante esta situación, se dispuso el desvío temporal del tránsito por una ruta alterna con el fin de garantizar la conectividad.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a no transitar por la zona afectada y acatar las indicaciones de las autoridades para evitar daños a su integridad física.

Situación similar se reportó en el distrito de Motupe, donde el aumento del caudal del río Chiñama ha afectado a productores y agricultores, quienes afirman que la crecida los ha dejado prácticamente aislados.