Senamhi alertó sobre lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa norte del país

Este fenómeno ocurriría el domingo 15 de febrero, detalló el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa norte de los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes.

Este fenómeno ocurriría el domingo 15 de febrero, detalló el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados de lluvia entre los 8 y 48 mm/día para las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque. Asimismo, se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica en horas de la tarde, además de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos; así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.