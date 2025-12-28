Denuncian que Israel dejó entrar solo el 41% de ayuda necesaria a Gaza en 80 días de tregua

El Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, acusó este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y de haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura.

En un comunicado, el Ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, y cometido "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.

Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y "ataques selectivos" contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles.

Solo entró un 10 % de combustible

En el ámbito humanitario, asegura que Gaza "se enfrenta a una muerte lenta", ya que Israel "no ha proporcionado ni siquiera las cantidades mínimas de ayuda acordadas".

En 80 días, afirma que solo han entrado 19.764 camiones de ayuda de los 48.000 que debían acceder (un 41 %), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios.

"Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza", dice el Gobierno.

En cuanto al combustible, denuncia que solo accedieron 425 camiones de los 4.000 que debían entrar, con un promedio de 5 camiones diarios de los 50 que asegura se asignaron en el acuerdo, lo que supone solo un 10 %.

Ello deja a hospitales, panaderías e instalaciones de agua y saneamiento "prácticamente paralizados", indica.

EFE preguntó por estos datos al organismo israelí encargado de permitir la entrada de ayuda, COGAT, sin obtener por el momento una respuesta.

1,5 millones de desplazados

El Gobierno del enclave calcula que 1,5 millones de gazatíes -de los 2 millones totales- viven desplazados por la destrucción generalizada de edificios y denuncia que Israel impide la entrada de tiendas de campaña, casas móviles, caravanas y materiales para refugios, "en flagrante violación del acuerdo y del derecho internacional humanitario".

Indica que veinte personas han muerto por el derrumbe, a causa de la lluvia, de 49 viviendas dañadas por los bombardeos, donde se habían refugiado al carecer de otro sitio donde resguardarse.

Añade que dos niños murieron a causa del frío extremo en tiendas de campaña para desplazados y denuncia que 127.000 tiendas han quedado inutilizables y ya no son aptas para brindar ni siquiera una protección mínima.

En las últimas horas, según informó Defensa Civil de Gaza, una mujer y un niño murieron al derrumbarse un muro por las intensas lluvias y caer a un pozo, donde se ahogaron.

El Gobierno de Gaza advierte de que la Franja entra ahora en el período conocido como 'Al Arbainia' (la cuarentena), caracterizado por el frío, lo que hace temer más muertes entre los desplazados si continúan en estas condiciones.