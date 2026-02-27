Hugo García se suma a trend viral de TikTok que cuestiona su paternidad [VIDEO]

El ex chico reality se tomó con humor el viral en la famosa red social donde varios usuarios crearon frases irónicas donde insinuaban que “no se dejarían engañar como él”.

El anuncio del primer hijo entre Hugo García e Isabella Ladera generó diversas reacciones. Tanto así que usuarios de Internet cuestionaban la paternidad del ex chico reality llamándolo ‘padrastro’ y también hicieron un viral en TikTok en forma de ‘burla’.

¿De qué trata el trend de Hugo García en TikTok?

‘Pa hvn Hugo García’ es un trend en TikTok que se viralizó debido a que rumorean que él no es el padre del bebé que espera la influencer venezolana, además de hacerse cargo de un hijo que supuestamente no es suyo. Los seguidores de esta red social lo utilizan haciendo frases sarcásticas insinuando que “no se dejarían engañar como el modelo”.

Así respondió Hugo García a su trend

Lejos de incomodarse, lo que hizo García fue unirse.

“Cuando me dice para ser papás y no lo dudé ni un segundo, pero para hvn Hugo García”, se lee en el video donde sale Isabella en la playa.

Isabella Ladera responde a quienes llaman ‘padrastro’ a Hugo García

Aunque muchos seguidores felicitaron a la pareja por su bebé, también surgieron comentarios irónicos en torno a la paternidad del bebé. Uno de ellos se volvió viral luego de que Isabella Ladera publicara un video en TikTok, donde apareció una captura con la frase: “Caraj*, lo hice padrastro”, acompañada de una fotografía junto a Hugo García.

Lejos de ignorar el mensaje, la influencer decidió responder públicamente para aclarar la situación. Desde su cuenta verificada escribió: “Sí, pero con Mía”, haciendo alusión a su hija mayor.

Mía nació de su relación anterior con el creador de contenido Isander Pérez.

¿Cuándo nacerá el bebé de Hugo García e Isabella Ladera?

Samuel Suárez, del pódcast Q'Bochinche, dijo que Isabella Ladera habría intentado disimular su estado de gestación, pero por la forma de su barriga ya casi le era imposible. “Si había rumores, ella tapaba siempre la pancita. Pero el jugueteo que tienen ellos se muestran con ganas de querer contarlo”, agregó.

Por otro lado, su compañero Ric La Torre sostuvo que el nacimiento estaría previsto para este año.

“Nos han contado que nace entre el mes de abril y mayo (...) Se estuvo especulando mucho de este embarazo y sacaban algunas imágenes de Isabella Ladera. Lo ha sabido disimular mucho en sus redes, pero ya no se puede ocultar más”, comentó.