'Negro Marín', presunto cabecilla de organización criminal dedicada a la extorsión, será extraditado hoy desde España

Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín', uno de los presuntos criminales más buscados de nuestro país, arribará a suelo peruano este viernes, aproximadamente a las 5:00 p.m., procedente desde España, donde fue capturado en noviembre pasado, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid.

Así lo confirmó, en RPP, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, quien precisó que 'Negro Marín' será procesado por el presunto delito de organización criminal, pues se le sindica de ser uno de los cabecillas de 'Los Sanguinarios de la Construcción', dedicada a la extorsión y sicariato.

"Está programado para ser recibido por las autoridades peruanas, aproximadamente, entre 5 y 6 de la tarde. Eso dependerá en cuánto aterriza el avión. Una vez que aterriza el avión, se entrega al sujeto a la autoridad policial. Inmediatamente va a pasar médico legista. Después de ello pasa a requisitorias, que es la división encargada de la Policía Nacional. Requisitorias, posteriormente, lo lleva al juez de Lima Noroeste, donde va a pasar el control de identidad con presencia del Ministerio Público", señaló el representante del Ministerio Público.

"Luego de ello, el juez determina su internamiento en un centro penitenciario, comunica al INPE, y el INPE dispone en qué centro penitenciario es internado finalmente para que continúe su proceso judicial", acotó.

Chávez Cotrina indicó que, en este caso, el proceso de extradición fue célere debido a que el propio imputado aceptó ser juzgado en nuestro país.

"Una vez que fue detenido, nuestra oficina de Cooperación Internacional, que dirige el doctor Elmer Chirre, comenzó todo el trámite internacional para conseguir la extradición. Fue tan eficiente la labor que se llevó a cabo por nuestra oficina que él acepta voluntariamente venir a la extradición, es decir, no hubo un proceso como con 'El Monstruo', donde hubo un juicio, apelaciones, no. Él, finalmente, convencido de las imputaciones, acepta la extradición y eso ha generado que se lleve a cabo sin mayores contratiempos", detalló.

¿Cómo operaba la organización criminal que habría liderado 'Negro Marín'?

Según el Ministerio Público, 'Negro Marín' era uno de los lugartenientes de Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como ‘El Jorobado’, cabecilla de 'Los Sanguinarios de la Construcción', organización criminal que extorsionaba y asesinaba a trabajadores de construcción civil y transportistas en distritos como Ancón y Puente Piedra.

"[Negro Marín] es integrante de una organización criminal denominada 'Los Sanguinarios de la Construcción' que venía operando desde el año 2017, habiéndose consolidado como una organización, a inicio del 2022, en los distritos de Ancón, Puente Piedra y otros aledaños. Esta presunta organización criminal se encuentra liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como ‘Jorobado’, y entre sus lugartenientes estaba justamente Miguel Ángel Marín, conocido como el ‘Negro Marín’, y que se dedicaban a cometer delitos de extorsión, sicariato, lesiones graves seguidas de muerte contra personas que estaban vinculadas a la construcción civil y también empresas de transportes", detalló el fiscal Chávez Cotrina.

"Estas personas buscaban a sus víctimas o empresas de las obras de construcción, en un primer momento, y después a las empresas de servicio público, bajo el modus operandi de darles seguridad, entre comillas. Les pedían cupos por la seguridad, y si no cumplían, obviamente, los extorsionados eran asesinados. Este sujeto, luego de descubrirse sus actividades criminales, obviamente, se fugó del país y fue ubicado en España [...] Nuestras autoridades policiales, juntamente con Interpol, después de recibir el código rojo, es decir, requisitoria a nivel internacional, tuvieron el contacto con la Policía española y, en un operativo con España, en el mes de noviembre del año pasado, fue detenido", agregó.

Respecto a la rivalidad que habría existido entre 'Negro Marín' y el criminal Erick Moreno, alias 'El Monstruo', el fiscal consideró que es parte de las especulaciones, aunque no descartó que se den estos casos entre bandas criminales que se dedican a la extorsión y operan en un mismo territorio.

"Eso son parte de las especulaciones. Hay que recordar que tanto El Monstruo como la organización Los Sanguinarios tenían líneas de extorsión en Lima Noroeste, es decir, en la parte de Ventanilla, Ancón. Eran dos organizaciones criminales que estaban extorsionando y, efectivamente, cuando estas organizaciones criminales extorsionan en un mismo territorio siempre hay enfrentamientos por ganar, digamos, poder territorial dentro de estos distritos", sostuvo.

Finalmente, Chávez Cotrina resaltó que la extradición de 'Negro Marín' fue procedente por el delito de organización criminal, por lo que ese será el tipo penal que se le imputará a su llegada al Perú.

"Normalmente, en un proceso de extradición, el país que otorga la extradición es el que pone las condiciones y los tipos penales por los cuales la persona tiene que ser juzgada. En el caso de Marín, ha sido extraditado por el delito de organización criminal y bajo esos términos va a ser procesado", puntualizó.