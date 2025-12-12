OMS: al menos diez muertos en Gaza por lluvias y frío causados por temporal

La OMS anticipó que las condiciones invernales combinadas con la falta de agua y saneamiento, provocarán "un aumento de las infecciones respiratorias agudas, incluida la gripe, así como de hepatitis y enfermedades diarreicas, con un riesgo mayor para los niños, mayores y enfermos crónicos".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que ha recibido informaciones que indican que al menos diez personas han fallecido en las últimas 24 horas en Gaza debido a las fuertes lluvias y al frío provocados por un temporal que azota este territorio.

"Esto pone de relieve las amenas a la vida que enfrentan familias que no tienen un lugar seguro adonde ir", dijo el jefe de la operación de la OMS para Palestina, Rik Peeperkorn, en un enlace por teleconferencia con la prensa en Ginebra.

El temporal se desató este miércoles y ha provocado la inundación de tiendas de campaña y alrededores de los campamentos de Ciudad de Gaza (norte) y de otras partes de este enclave palestino.

Peepekorn explicó que miles de familias se refugian también en zonas costeras bajas o llenas de escombros, sin drenaje ni barreras de protección.

"Solo a lo largo de la costa de Khan Younis (sur de Gaza), más de 4.000 personas viven en zonas de alto riesgo. Un millar de ellas están directamente expuestas a las líneas de impacto de las olas, así que su evacuación con el apoyo de Naciones Unidas es una prioridad", recalcó.

Falta de medicamentos

Peeperkorn, quien ha sido jefe de la oficina de la OMS para Israel y los territorios palestinos ocupados durante los últimos cinco años y está en vísperas de dejar esta función, dijo que actualmente la mitad de hospitales (18 de un total de 36) y el 43 % de los centros de atención primaria de salud (84 de 195) funcionan de forma parcial.

A esto se suma "una grave escasez" de medicamentos y suministros médicos esenciales para el tratamiento de enfermedades cardíacas,, cirugía ortopédica, cuidados intensivos, cirugía quimioterapia y servicios de salud mental y atención a madres y niños.

"Aunque las tasas de aprobación de los suministros han mejorado, el proceso para introducir medicamentos y equipos médicos en Gaza sigue siendo innecesariamente lento, largo y complejo. Esto debe cambiar", reclamó.

Sobre las evacuaciones médicas, informó que desde el inicio del conflicto (octubre de 2023) se pudieron efectuar 10.645, pero solo en el periodo entre julio de 2024 y fines del pasado noviembre más de 1.000 pacientes fallecieron mientras esperaban ser llevados fuera de Gaza par ser tratados.

"Y es probable que esta cifra esté infravalorada y no sea totalmente representativa, ya que se basa únicamente en las muertes notificadas", enfatizó Peeperkorn, médico de formación.

Mientras tanto, más de 18.500 pacientes (entre ellos 4.096 niños) en Gaza siguen necesitando evacuación médica.