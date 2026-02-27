Blackpink hace historia en YouTube con 100 millones de suscriptores antes del estreno de su nuevo álbum

El grupo surcoreano se convierte en el primer artista en alcanzar los 100 millones de suscriptores en YouTube, justo antes del lanzamiento de su nuevo EP Deadline.

Imparables. Blackpink acaba de hacer historia al convertirse en el primer canal oficial de un artista en alcanzar los 100 millones de suscriptores en YouTube, consolidando el impacto global de las chicas en la industria musical.

Este logro llega en un momento clave: el grupo prepara el lanzamiento de Deadline, su primer trabajo discográfico en más de tres años. Su anterior producción, Born Pink, se publicó en septiembre de 2022, mientras que su álbum debut, The Album, fue lanzado en octubre de 2020.

Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa celebraron el logro en redes sociales, donde posaron con un Botón de Diamante Rojo personalizado, reconocimiento que destaca su masiva comunidad digital. “Gracias, Blinks”, escribieron junto a la imagen. Desde Google también reaccionaron: “¡Estamos muy orgullosos de verlas hacer historia!”.

Las cifras que confirman el fenómeno

Según datos compartidos por Google, en los últimos 12 meses Blackpink acumuló más de 3.3 mil millones de vistas. México (182 millones) y Estados Unidos (180 millones) figuran entre sus mercados más fuertes.

El grupo cuenta además con nueve videos que superan los mil millones de reproducciones, entre ellos los éxitos DDU-DU DDU-DU y el video de coreografía de How You Like That. Asimismo, se mantienen dentro del top 10 de los mejores debuts en 24 horas en la historia de la plataforma.

¿Cuándo regresa Blackpink con nueva música?

El récord en YouTube coincide con el esperado regreso del cuarteto como formación completa. El próximo 27 de febrero lanzarán su tercer mini álbum, Deadline.

El EP será publicado a las 2 p.m. hora local de Corea del Sur y marca su primera producción desde Born Pink, estrenado en septiembre de 2022, según anunció su agencia, YG Entertainment, a través de la plataforma Weverse.

Compuesto por cinco canciones y encabezado por el tema Go, el nuevo trabajo explora conceptos de confianza, crecimiento y unidad, fusionando EDM, hip-hop y pop. También incluye los temas Jump, Me and My, Champion y Fxxxboy.

