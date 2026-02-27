Últimas Noticias
Caudal del río Rímac alcanzó umbral rojo en las últimas horas [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las intensas lluvias que han caído en la sierra central del país han provocado un notorio aumento del caudal del principal afluente de Lima.

Lima
00:00 · 01:27
Río Rímac
Un equipo de RPP constató que el elevado caudal del ‘Hablador’. | Fuente: RPP

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que el caudal del río Rímac, principal afluente de Lima, alcanzó en las últimas horas un preocupante umbral rojo.

A través de su página web, el ente estatal advirtió que el caudal del ‘Hablador’ alcanzó este nivel a las 10:00 p.m. del jueves, 26 de febrero, en la estación hidrológica de Chosica, al este de la capital.

“Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Chosica y Chaclacayo. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río”, advirtió el Senamhi.

Según el organismo, el caudal del ‘Hablador’ alcanzó los 120.97 metros cúbicos por segundo. La alerta del Senamhi se extendió hasta las 4:00 a.m. de este viernes, 27 de febrero.

Ante esta situación, un equipo de RPP hizo esta mañana un recorrido por la ribera del río Rímac, encontrando que efectivamente el nivel del caudal se encuentra elevado.

Esta situación genera preocupación entre los vecinos limeños, que temen que se puedan generar desbordes e inundaciones, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias en la sierra aún no termina.

¿Qué significa que un río alcance el umbral rojo?

El Senamhi explicó que, cuando un río alcanza el umbral rojo, pueden ocurrir desbordes e inundaciones, así como “erosión de márgenes y afectación en infraestructura dentro del ámbito directo o cercano” al afluente.

Cabe mencionar que el río Rímac no es el único afluente de Lima que ha reportado un incremento en su caudal. El Senamhi reportó que en las últimas horas el río Chillón también alcanzó el umbral rojo en la estación hidrológica Pariacancha, con un caudal de 14.38 m3/s.

“Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Jansha, Tarapo y Cullhuay. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río”, advirtió el ente estatal.

