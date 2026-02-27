Caudal del río Rímac alcanzó umbral rojo en las últimas horas [VIDEO]

Un equipo de RPP constató que el elevado caudal del ‘Hablador’. | Fuente: RPP

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que el caudal del río Rímac, principal afluente de Lima, alcanzó en las últimas horas un preocupante umbral rojo.

A través de su página web, el ente estatal advirtió que el caudal del ‘Hablador’ alcanzó este nivel a las 10:00 p.m. del jueves, 26 de febrero, en la estación hidrológica de Chosica, al este de la capital.

“Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Chosica y Chaclacayo. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río”, advirtió el Senamhi.

Según el organismo, el caudal del ‘Hablador’ alcanzó los 120.97 metros cúbicos por segundo. La alerta del Senamhi se extendió hasta las 4:00 a.m. de este viernes, 27 de febrero.

Ante esta situación, un equipo de RPP hizo esta mañana un recorrido por la ribera del río Rímac, encontrando que efectivamente el nivel del caudal se encuentra elevado.

Esta situación genera preocupación entre los vecinos limeños, que temen que se puedan generar desbordes e inundaciones, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias en la sierra aún no termina.



#Río #Senamhi #MINAM En Lima, el tramo del río Rímac que atraviesa el distrito de Lurigancho registra un ascenso en el nivel del agua, considerado extremo.



La estación hidrológica Chosica reportó, a las 22:00 h, un caudal de río de 120.97 m3/s.https://t.co/eptEvJ1zda pic.twitter.com/dlMRCLoljX — Senamhi (@Senamhiperu) February 27, 2026

¿Qué significa que un río alcance el umbral rojo?

El Senamhi explicó que, cuando un río alcanza el umbral rojo, pueden ocurrir desbordes e inundaciones, así como “erosión de márgenes y afectación en infraestructura dentro del ámbito directo o cercano” al afluente.

Cabe mencionar que el río Rímac no es el único afluente de Lima que ha reportado un incremento en su caudal. El Senamhi reportó que en las últimas horas el río Chillón también alcanzó el umbral rojo en la estación hidrológica Pariacancha, con un caudal de 14.38 m3/s.

“Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Jansha, Tarapo y Cullhuay. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río”, advirtió el ente estatal.



#Río #Senamhi #MINAM En Lima, el tramo del río Chillón que atraviesa el distrito de Huaros registra un ascenso en el nivel del agua, considerado extremo.



La estación hidrológica Pariacancha reportó, a las 21:00 h, un caudal de río de 14.38 m3/s.https://t.co/RdwkGtG2zc pic.twitter.com/8Ytc1TqSmQ — Senamhi (@Senamhiperu) February 27, 2026