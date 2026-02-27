Brit Awards 2026: fecha, hora, lista de nominados y dónde ver EN VIVO los premios musicales del Reino Unido

La ceremonia de los Brit Awards 2026 ya definió sede y calendario, dejando todo preparado para una de las citas más relevantes de la música internacional. Considerados los galardones más prestigiosos del Reino Unido, estos premios distinguen a las figuras más destacadas tanto del ámbito británico como del panorama global.
Aunque suelen compararse con los Grammy, los Brit han construido una identidad propia: atrevida, fuertemente ligada a la cultura pop y con enorme repercusión mediática dentro y fuera de Europa.
El encargado de conducir la ceremonia será nuevamente Jack Whitehall, quien asumirá el rol de anfitrión por sexta ocasión consecutiva.
¿Cuándo y dónde serán los Brit Awards 2026?
Los premios Brits Awards 2026 se llevarán a cabo el sábado, 28 de febrero, en el estadio Co-op Live de Manchester, uno de los recintos más modernos del Reino Unido.
¿Dónde ver los Brit Awards 2026 en vivo en Sudamérica?
La ceremonia podrá verse desde el canal oficial de YouTube de los Brit Awards.
¿A qué hora inician los Brit Awards 2026 en vivo en Sudamérica?
La alfombra roja de los Brit Awards 2026 será a partir del mediodía (hora Perú) y la ceremonia, está programada para las 3:00 p.m. (hora Perú) aproximadamente.
¿Qué artistas se presentarán en vivo en los Brit Awards 2026?
- Harry Styles
- Rosalía
- Olivia Dean
- Wolf Alice
- Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami de 'Cazadores de Demonios KPop'
- SOMBR
- Alex Warren
- Mark Ronson
Lista de nominados a los Brit Awards 2026
Artista del año
- Dave
- Fred Again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
- Mejor álbum
- Dave - The Boy Who Played The Harp
- Lily Allen - West End Girl
- Olivia Dean - The Art of Loving
- Sam Fender - People Watching
- Wolf Alice - The Clearing
Mejor canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
- Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- Raye - Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
- Skye Newman - Family Matters
Arista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Banda internacional del año
- Geese
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Mejor canción internacional del año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami - Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars - APT.
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sombr - Undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Artista revelación del año
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young
- Skye Newman
Premio otorgado por la crítica
- Jacob Alon
- Rose Gray
- Sienna Spiro
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor Artista Pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- Raye
Mejor Artista Hip-Hop / Rap / Grime
- Central Cee
- Dave
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor Artista R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault
Mejor Artista Música Dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA twigs
- Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virji