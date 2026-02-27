Brit Awards 2026: fecha, hora, lista de nominados y dónde ver EN VIVO los premios musicales del Reino Unido

Conoce todos los detalles de este evento que se realizará el fin de semana donde Bad Bunny y Rosalía están nominados.

La ceremonia de los Brit Awards 2026 ya definió sede y calendario, dejando todo preparado para una de las citas más relevantes de la música internacional. Considerados los galardones más prestigiosos del Reino Unido, estos premios distinguen a las figuras más destacadas tanto del ámbito británico como del panorama global.

Aunque suelen compararse con los Grammy, los Brit han construido una identidad propia: atrevida, fuertemente ligada a la cultura pop y con enorme repercusión mediática dentro y fuera de Europa.

El encargado de conducir la ceremonia será nuevamente Jack Whitehall, quien asumirá el rol de anfitrión por sexta ocasión consecutiva.

¿Cuándo y dónde serán los Brit Awards 2026?

Los premios Brits Awards 2026 se llevarán a cabo el sábado, 28 de febrero, en el estadio Co-op Live de Manchester, uno de los recintos más modernos del Reino Unido.

¿Dónde ver los Brit Awards 2026 en vivo en Sudamérica?

La ceremonia podrá verse desde el canal oficial de YouTube de los Brit Awards.

¿A qué hora inician los Brit Awards 2026 en vivo en Sudamérica?

La alfombra roja de los Brit Awards 2026 será a partir del mediodía (hora Perú) y la ceremonia, está programada para las 3:00 p.m. (hora Perú) aproximadamente.

¿Qué artistas se presentarán en vivo en los Brit Awards 2026?

Harry Styles

Rosalía

Olivia Dean

Wolf Alice

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami de 'Cazadores de Demonios KPop'

SOMBR

Alex Warren

Mark Ronson

Lista de nominados a los Brit Awards 2026

Artista del año

Dave

Fred Again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor álbum

Dave - The Boy Who Played The Harp

Lily Allen - West End Girl

Olivia Dean - The Art of Loving

Sam Fender - People Watching

Wolf Alice - The Clearing

Mejor canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In

Skye Newman - Family Matters

Arista internacional del año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Banda internacional del año

Geese

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Mejor canción internacional del año

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami - Golden

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

Rosé & Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Artista revelación del año

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Premio otorgado por la crítica

Jacob Alon

Rose Gray

Sienna Spiro

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor Artista Pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye

Mejor Artista Hip-Hop / Rap / Grime

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor Artista R&B

Jim Legxacy

Kwn

Mabel

Sasha Keable

Sault

Mejor Artista Música Dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji