Tacna: incendio de gran magnitud consume planta de aceite en La Yarada-Los Palos

Un gigantesco incendio se registra en estos momentos en el sector La Yarada-Los Palos 5 y 6, en la provincia y región de Tacna, en una planta de aceite de olivo.

De acuerdo a la información que manejan los bomberos, resulta imposible poder controlar el fuego debido a que lo que se está consumiendo dentro de estos almacenes, que son dos galpones, es justamente el aceite, que resulta inflamable.

Hace unos minutos se registró una fuerte explosión en uno de los ambientes de estos galpones. Por tanto, se espera el apoyo inmediato de parte de otras compañías de bomberos, incluso de la región de Moquegua, para traer una espuma especial necesaria para controlar las llamas en estos casos específicos.

En tanto, desde el puerto de Ilo se dirige hacia Tacna un vehículo para contribuir a mitigar el siniestro. | Fuente: RPP

Ayuda llega desde el puerto de Ilo

Mientras tanto, se ha pedido el apoyo de las diferentes municipalidades distritales y de la municipalidad provincial de Tacna para que pueda ayudar con maquinaria y puedan proveer arena.