Viña 2026: Juanes, Pet Shop Boys, Yandel, más artistas confirmados, horarios y todo sobre el festival

La cantante cubana Gloria Estefan regresa a la Quinta Vergara del Fetival de Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

El Festival de Viña del 2026 está cada vez más cerca. El evento musical más importante de Chile regresará para una nueva edición en el escenario de la Quinta Vergara entre el 22 y 27 de febrero donde estarán diversos artistas (entre cantantes, músicos y comediantes) que buscarán conquistar al público presente.

La edición 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar promete albergar diversos géneros musicales entre rock, pop, música urbana, balada, k-pop, y mucho humor en cinco noches que prometen un gran espectáculo.

Para esta semana los anfitriones serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, acompañados por los co-animadores: la actriz Carolina Arregui, el actor Fernando Godoy, la abogada Carmen Gloria Arroyo y el periodista Karim Butte. A ellos se suman: la presentadora Tita Ureta y la periodista Florencia Vial, quienes estarán en el backstage del escenario.

Cabe resaltar que el festival de música es organizado por el municipio de Viña del Mar, en conjunto con la transmisión en señal abierta del canal de televisión Mega.

La gestión del evento también está a cargo de la productora Bizarro Live Entertainment, que ya confirmó a las celebridades y músicos que se presentarán. Conoce todo sobre la programación, los artistas, horarios y más detalles.