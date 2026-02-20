Últimas Noticias
Viña 2026: Juanes, Pet Shop Boys, Yandel, más artistas confirmados, horarios y todo sobre el festival

Juanes, Pet Shop Boys, Yandel y más artistas internacionales estarán en Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram
Juanes, Pet Shop Boys, Yandel y más artistas internacionales estarán en Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El escenario de la Quinta Vergara se prepara para recibir a grandes estrellas de la música y el humor entre el 22 y 27 de febrero. Revisa todo sobre el Festival Viña del Mar 2026.

La cantante cubana Gloria Estefan regresa a la Quinta Vergara del Fetival de Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)
La cantante cubana Gloria Estefan regresa a la Quinta Vergara del Fetival de Viña del Mar 2026. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

El Festival de Viña del 2026 está cada vez más cerca. El evento musical más importante de Chile regresará para una nueva edición en el escenario de la Quinta Vergara entre el 22 y 27 de febrero donde estarán diversos artistas (entre cantantes, músicos y comediantes) que buscarán conquistar al público presente.

La edición 65 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar promete albergar diversos géneros musicales entre rock, pop, música urbana, balada, k-pop, y mucho humor en cinco noches que prometen un gran espectáculo.

Para esta semana los anfitriones serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, acompañados por los co-animadores: la actriz Carolina Arregui, el actor Fernando Godoy, la abogada Carmen Gloria Arroyo y el periodista Karim Butte. A ellos se suman: la presentadora Tita Ureta y la periodista Florencia Vial, quienes estarán en el backstage del escenario.

Cabe resaltar que el festival de música es organizado por el municipio de Viña del Mar, en conjunto con la transmisión en señal abierta del canal de televisión Mega.

La gestión del evento también está a cargo de la productora Bizarro Live Entertainment, que ya confirmó a las celebridades y músicos que se presentarán. Conoce todo sobre la programación, los artistas, horarios y más detalles.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 se realizará entre el 22 y 27 de febrero. | Fuente: Facebook (Festival de Viña)
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 se realizará entre el 22 y 27 de febrero. | Fuente: Facebook (Festival de Viña)

¿Cuándo y dónde será el Festival de Viña 2026?

El Festival Internacional de Viña de Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero con seis noches consecutivas de pura música, talento y diversión en el escenario. El evento se llevará a cabo en el Anfiteatro Quinta Vergara en la ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile.

¿Cuál es la programación por día en el Festival de Viña 2026?

Revisa la programación por día del Festival Internacional de Viña del Mar 2026. 

Domingo 22 de febrero 

  • Gloria Estefan (Apertura del certamen).
  • Stefan Kramer. (humorista).
  • Matteo Bocelli.

Lunes 23 de febrero

  • Pet Shop Boys.
  • Rodrigo Villegas. (comediante).
  • Bomba Estéreo.

Martes 24 de febrero

  • Jesse & Joy.
  • Esteban Düch. (comediante)
  • NMIXX.

Miércoles 25 de febrero

  • Juanes.
  • Asskha Sumathra. (comediante)
  • Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero

  • Mon Laferte.
  • Piare con P. (humorista)
  • Yandel Sinfónico.

Viernes 27 de febrero

  • Paulo Londra.
  • Pablo Chill-E.
  • Pastor Rocha. (humorista)
  • Milo J.
El rapero argentino Paulo Londra estará en el escenario de la Quinta Vergara en Viña 2026. | Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

El rapero argentino Paulo Londra estará en el escenario de la Quinta Vergara en Viña 2026.Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

Cartelera de artistas en el Festival de Viña 2026

La cantante cubana Gloria Estefan, los colombianos Juanes y Bomba Estéreo, el dúo mexicano Jesse y Joy, los argentinos Pablo Londra, Milo J y Ke Personajes, el puertorriqueño Yandel, el italiano Matteo Bocelli, el dúo británico Pet Shop Boys, y las surcoreanas NMIXX. Los representantes de Chile serán: Mon Laferte y Pablo Chill-E.

Cartelera de humoristas en el Festival de Viña 2026

Los comediantes chilenos Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Asskha Sumathra y Piare con Pe. A ellos, se suman el chileno-ecuatoriano Pastor Rocha y Esteban Düch, comediante venezolano residente en Chile.

¿Quiénes conforman el jurado de la Quinta Vergara?

Para el evento Viña 2026, el jurado está compuesto por:

  • Verónica Villarroel. (soprano)
  • Sigrid Alegría. (actriz)
  • Fátima Bosch. (Miss Universo 2025)
  • Juan Manuel Astorga. (periodista)
  • Milo J. (artista urbano)
  • Rodrigo Pelao. González (locutor)
  • Matteo Bocelli. (cantante)
  • Pablo Chill-E. (artista urbano)

¿Cómo votar por la reina en el Festival de Viña 2026?

Para participar, debes ingresar al sitio oficial habilitado por el diario La Hora (https://reyesdelfestival.lahora.cl/reina-del-festival/), seleccionar a tu candidata favorita y confirmar tu preferencia. Además, puedes elegir cuál de los tres anillos oficiales recibirá la ganadora.

Horarios de los artistas confirmados para el Festival Viña del Mar 2026.

Horarios de los artistas confirmados para el Festival Viña del Mar 2026.Fuente: Instagram (elfestivaldevina)

¿Dónde ver el Festival de Viña del Mar 2026 en vivo por TV?

Siendo un festival chileno, el evento se podrá ver a través del canal de TV Mega y su plataforma Mega Go. Cabe resaltar que también estará disponible en Disney+ y el canal oficial de YouTube de Viña del Mar.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña del Mar 2026? 

  • 7.00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 6.00 p. m. México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala.
  • 8:00 p. m. Bolivia y Venezuela.
  • 9:00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
