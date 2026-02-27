¡Insólito! Lionel Messi se molesta tras ser derribado por un hincha en duelo de Inter Miami [VIDEO]

Lionel Messi anotó un penal en el minuto 69 y dio la victoria por 2-1 al Inter Miami sobre el Independiente del Valle, en un amistoso desarrollado en Puerto Rico, ante unos 20 000 aficionados.

Luego de casi una hora de espera para que comenzara el encuentro, finalmente las dos plantillas entraron al campo del estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, emocionando a los miles de espectadores que coparon las gradas del principal campo de fútbol de la isla.

En la recta final del partido, hinchas invadieron el campo de juego, para saludar a Messi, pero todo se salió de control y la 'Pulga' fue derribado ante la presencia de miembros de seguridad.

Messi se reincorporó segundos después y su rostro evidenció su molestia por lo sucedido. Sin embargo, se calmó con el encuentro del delantero de Independiente del Valle, el paraguayo Carlos González.

Lionel Messi fue suplente

El público esperaba ver en la plantilla inicial a Messi, pero el técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, decidió no incluirlo entre los estelares.

Lionel Messi se levanta en medio de la cancha. | Fuente: ESPN