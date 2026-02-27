Neymar marcó un doblete, pero tuvo dura advertencia a rival en partido del Santos [VIDEO]

Neymar juega su segunda etapa en el Santos, después de su experiencia en el fútbol europeo y la Liga Profesional Saudí. Tras constantes lesiones, el delantero espera coger ritmo de competencia, sobre todo ante un eventual llamado al Mundial 2026.

El pasado jueves, Neymar fue titular en el partido que el Santos le ganó 2-1 a Vasco da Gama de local por la fecha 4 del Brasileirao 2026. El delantero anotó un doblete, aunque fue protagonista también por lo que ocurrió en la cancha con Thiago Mendes, uno de sus rivales.

Sucede que durante el cotejo, Neymar se quejó de una fuerte marca de parte de Mendes, con quien tuvo un duelo aparte en el terreno de juego.

Las palabras de Neymar y la respuesta de Thiago Mendes. | Fuente: Premiere/Globo

La palabra de Neymar

No es la primera vez que 'Ney' y su contrincante de turno tuvieron pullas en la cancha ya que antes chocaron en la liga francesa de primera división en partidos entre el PSG y Lille.

Tras el encuentro, el también exatacante de Al Hilal de la liga saudí de élite habló con la prensa local y fue claramente contundente con sus palabras.

"La verdad que es un idiota. Con todo respeto. Ya me lesionó una vez en el PSG y hoy (ayer) también amenazó con hacerlo. A ver si es que tiene la valentía de hacerlo otra vez", fue lo que indicó Neymar de manera breve a Premiere en zona mixta.

Es más, no todo quedó allí por la respuesta que tuvo Thiago Mendes a Globo. "Solo pedí un poco de respeto en su celebración", fue lo que manifestó de manera breve al citado medio brasilero.

El momento de Santos con Neymar

De otro lado, en lo que tiene que ver con el resultado, los goles de Neymar se dieron a los 25 y 61 minutos. El empató temporal de la visita se dio gracias a Cauan Barros en el 43'.

Con esta victoria, el Santos -que tiene como director técnico a Juan Pablo Vojvoda- llegó a los 4 puntos y en la próxima jornada visita al Mirassol. Por su parte, Vasco da Gama se queda con solo una unidad en el fondo de la tabla de posiciones.