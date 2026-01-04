Edmundo González: Normalización de Venezuela solo será posible con liberación de presos políticos y respeto a resultado electoral de julio de 2024

Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, según varios observadores nacionales e internacionales, afirmó este domingo que la normalización de su país solo será posible con la liberación inmediata de todos los presos políticos y el respeto incondicional a la voluntad popular expresada en los referidos comicios electorales.

En un video difundido en su cuenta de X, González Urrutia calificó los recientes eventos en Venezuela, incluida la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, como un "punto de inflexión" en la historia del país, pero insistió en que no sustituyen las tareas pendientes para una transición democrática.

"Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela", afirmó González Urrutia en su pronunciamiento.

"Es natural que existan sentimientos encontrados, los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio", agregó, destacando que solo entonces podrá iniciarse un proceso de transición seria y responsable.



González Urrutia subrayó que "hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante".

Entre estas, enfatizó la "liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber institucional".

"Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta", agregó.



González Urrutia se presentó como una fuerza leal a la democracia y al Estado de derecho, recordando que su legitimidad proviene del mandato popular.

"Tal y como lo establece el artículo quinto de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado", expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad para que cumplan con el mandato soberano del 28 de julio de 2024, recordándoles que su lealtad es con la Constitución y el pueblo.



"Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad", manifestó González Urrutia.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

Trump anuncia transición con Delcy Rodríguez en la presidencia de Venezuela

Las declaraciones de González Urrutia surgen en medio de la intervención estadounidense, que ha devenido en el nombramiento de la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina y ha generado advertencias de Donald Trump sobre el futuro de Venezuela.

Ayer, sábado 3 de enero, Trump anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta una transición adecuada, confiando la interlocución a Delcy Rodríguez, quien a la captura de Maduro se desempeñaba como vicepresidenta del régimen.

"Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", aseguró Trump en conferencia de prensa.

Sin embargo, en una entrevista posterior con The Atlantic, advirtió que si Rodríguez "no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro".

En la conferencia de prensa del sábado, Trump había puesto en duda la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para gobernar Venezuela, señalando que no tiene "el apoyo ni respeto suficientes en el país" y que no se ha contactado con ella recientemente.

María Corina Machado, la principal líder opositora al chavismo en Venezuela, y reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, fue quien lideró la campaña electoral del 2024 tras ser inhabilitada por el régimen para participar en los comicios, siendo reemplazada por Edmundo González en la candidatura presidencial.