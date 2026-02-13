Salomón Lerner: "En 2031 los socios volverán a tener el control de Alianza Lima"

El socio y miembro de 'Aliancista por el Perú', Salomón Lerner, rompió su silencio en la antesala de la celebración por los 125 años de fundación de Alianza Lima. Hizo hincapié que se debe reforzar el aspecto disciplinario en el plantel victoriano.

"Ha faltado un poco en ese tema y esa es tarea de la gerencia deportiva. Si nuestros jóvenes no entienden que esto es una profesión que demanda sacrificio para lograr el éxito personal y del club, estamos mal. Cada jugador debe comprender lo que vale la camiseta en estos 125 años y sentir el orgullo de llevarla sin mancharla. Si eso no ocurre, no estamos formando buenas personas", expresó.

Lerner, además, admitió que "sufrió mucho" por la salida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes ya no pertenecen a Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual.

"Lo ocurrido recientemente es muy lamentable. Nosotros sufrimos muchísimo; esto no debe suceder en un equipo de fútbol que respeta al ser humano, que promueve la buena formación y, sobre todo, que respeta a la mujer. Hoy tenemos bicampeonas en vóley y bicampeonas en fútbol; las mujeres nos están dando ese orgullo. Cualquier tipo de abuso contra una mujer, sea peruana o extranjera, nos indigna profundamente. La camiseta no se puede manchar así", agregó en el programa 'Lo bueno, lo malo y lo feo' de Canal Digital.

Los socios e hinchas en Alianza Lima

En otro momento, aseguró que en cinco años los socios volverán a tener el contro de Alianza. "De acuerdo con la ley, nosotros terminaremos de pagar todas nuestras deudas en 2031. Eso significa que, en cinco años, los socios volverán a tener el control de Alianza Lima. ¿Qué puede pasar hasta entonces? Puede surgir una propuesta de sociedad privada, en la que se valoricen las acciones de todos los socios y alguien pueda asumir ese monto. También existe la opción de formar una sociedad mixta. O, simplemente, esperar hasta 2031 para que, en una junta general de acreedores y socios, se decida cuál será el camino que deberá seguir la institución”.

Finalmente, Lerner dijo que en 2031 debe llegar gente capacitada para que Alianza crezca como institución. "En 2031 los socios deben elegir elementos técnicos responsables para manejar el fútbol masculino, femenino y el vóley. Esto tiene que regirse por meritocracia, con gente capacitada en marketing, finanzas, administración y el área deportiva", concluyó.

Fernando Cabada, de profesión ingeniero, es el actual administrador del cuadro íntimo. Llegó al popular club peruano a inicios del 2025 para reemplazar a Rafael Medina.