EE.UU. defiende captura de Maduro y sostiene que "buscó todas las opciones legales para resolver de forma pacífica"

Estados Unidos defendió la legitimidad del operativo en Venezuela, que conllevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y señalaron que se buscó "todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica".

El anuncio es un comunicado en conjunto del Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA), que ha sido compartido en 'X' por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, y el director del FBI, Kash Patel.

El comunicado señaló que el operativo requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de "garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan".

"La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcóticos a gran escala y delitos relacionados que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas que se ha cobrado vidas estadounidenses", sostuvieron.

En esa línea, enfatizaron que Estados Unidos buscó "todas las opciones legales" para resolver el problema en Venezuela "de forma pacífica", que fueron "rechazadas repetidamente".

"La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse", sostuvieron.

Cargos contra Maduro

Como se recuerda, Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por cuatro cargos federales. Según la agencia EFE, se tratan de: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Maduro había llegado la noche del último sábado a bordo del avión militar Boeing 757, a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, para ser trasladado a un edificio federal de la DEA.



Luego fue enviado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.

Postura de EE.UU. sobre Venezuela

Mientras tanto, EE.UU. continúa marcando posición sobre la administración de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Por un lado, Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., aseguró a la cadena NBC que Estados Unidos cooperará con el resto de la cúpula chavista, ahora liderados por Delcy Rodríguez, nombrada presidenta encargada de Venezuela -y con respaldo de las Fuerzas Armadas-, aunque aseguró que deberán "elegir un rumbo diferente" al de Nicolás Maduro.

"Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral", indicó Rubio.

Por su parte, Donald Trump sostuvo en una entrevista a The Atlantic que Delcy Rodríguez pagaría "un precio probablemente más alto que Nicolás Maduro" si es que "no hace lo correcto" y no tolerará el "rechazo desafiante" de la vicepresidenta de Venezuela.

Como se recuerda, Trump aseguró el sábado que Marco Rubio conversó con Delcy sobre la transición en Venezuela y aseguró que ella estaba dispuesta a colaborar.

La tarde del mismo sábado Delcy Rodríguez cuestionaba el operativo de EE.UU. y exigió la liberación de Maduro.

"Desde este [Consejo de Defensa de la Nación] exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro", expresó.

No obsante, Delcy también señaló la disposición de Venezuela a dialogar con una "agenda constructiva" y bajo relaciones de respeto.