Estados Unidos no comparte la comparación que hizo el presidente de Brasil entre Gaza y el Holocausto

Estados Unidos discrepó este martes con la opinión del presidente brasileño, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, de que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza es un genocidio comparable al Holocausto.



"Obviamente no estamos de acuerdo con esos comentarios. Hemos sido muy claros al decir que no pensamos que en Gaza haya un genocidio", indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.



El gobierno estadounidense, según añadió, quiere que el conflicto acabe "lo antes posible" y que se incremente la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza, pero no comparte la comparación del mandatario brasileño.

¿Qué dijo Lula?

Tras una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, Lula dijo este fin de semana que "lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio".



Añadió que la confrontación "entre un ejército muy preparado y mujeres y niños" no había ocurrido antes en la historia, salvo "cuando Hitler decidió matar a los judíos".



Lula ya había utilizado otras veces la palabra "genocidio" para calificar la ofensiva israelí. La primera fue veinte días después del ataque de Hamás del 7 de octubre pasado, cuando aseguró que el asunto no era saber "quién dio el primer tiro o el segundo", sino poner fin a las hostilidades y atender a la población civil.



El desacuerdo de Washington al respecto se expresa el mismo día en que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha emprendido una gira por Suramérica para reunirse con Lula y con el presidente de Argentina, Javier Milei, con la vista puesta en Gaza, Venezuela y Ucrania. (EFE)