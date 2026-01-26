Últimas Noticias
Francia responde a la OTAN: "Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su seguridad"

El ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, habla durante una rueda de prensa conjunta en Belgrado, Serbia.
El ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, habla durante una rueda de prensa conjunta en Belgrado, Serbia. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había afirmado que "si alguien cree que la UE puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, contestó este lunes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que la Unión Europea (UE) puede y debe hacerse cargo de su seguridad, después de que el neerlandés cuestionara la conveniencia de crear un ejército europeo.

"No, querido Mark Rutte. Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su seguridad. Incluso Estados Unidos está de acuerdo. Es el pilar europeo de la OTAN", afirmó Barrot en su cuenta de X.

El ministro francés contextualizó además su mensaje con un video de declaraciones del secretario general de la Alianza en el que afirmaba que "si alguien cree que la UE puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando".

Rutte aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea se duplicaría con la OTAN y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría “encantado” con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados.

“Creo que habría mucha duplicación. Le deseo suerte (a la UE) si quiere hacerlo, porque tendrá que encontrar a dos (sic) hombres y mujeres uniformados que se sumarían a lo que ya habría y complicaría las cosas. Creo que a Putin le encantaría. Así que piénsenlo de nuevo”, afirmó en una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo.

Francia OTAN Estados Unidos

