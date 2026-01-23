Groenlandia: Dinamarca acuerda con la OTAN blindar el Ártico ante tensiones con Donald Trump

Dinamarca acordó con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico, tras semanas de presión de Washington por anexarse Groenlandia, el territorio semiautónomo danés, clave para controlar el Atlántico Norte.

"Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su participación en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son un asunto que compete a toda la alianza", afirmó el viernes 23 de enero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. En redes sociales, colgó una foto de la reunión con el líder de la alianza militar, Mark Rutte, en Bruselas.

La imagen del encuentro fue compartida en X por el líder de la OTAN, quien certificó que se reforzará "la cooperación para mejorar la disuasión y la defensa en el Ártico".

Frederiksen viajará este viernes a la capital de Groenlandia, Nuuk, para una reunión de actualizaciones con el primer ministro de la isla.

Europa no se fía de que Groenlandia esté exenta de un ataque estadounidense, como aseguró Trump en el Foro Económico Mundial en Davos.

El jefe del Consejo Europeo, Antonio Costa, prometió después de la cumbre que el bloque "seguirá defendiendo sus intereses" y se protegerá "contra cualquier forma de coerción", dado que "tiene el poder y las herramientas para hacerlo".

Las maniobras del Ejército danés en Groenlandia para reforzar la seguridad y la presencia militar en la isla ártica continuarán durante todo el 2026, informó este viernes el mando militar del país nórdico.

Varios países europeos como Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y los nórdicos han enviado la última semana soldados a la isla del Ártico para participar en las maniobras 'Arctic Endurance', que suponen una continuación de las actividades militares iniciadas el año pasado.

Copenhague dio la orden a sus soldados en Groenlandia de estar preparados para el combate en caso de un ataque estadounidense al territorio autónomo danés, según reportó este viernes la emisora ​​pública danesa DR.

Un acuerdo entre la bruma

Un día antes de la reunión entre la primera ministra danesa y el líder de la OTAN, Trump aseguró que Rutte, abierto simpatizante del republicano, le aseguró el acceso total y permanente a la isla como parte de un acuerdo entre los miembros de la alianza atlántica y Washington para aliviar las hostilidades diplomáticas y arancelarias por Groenlandia.

Los detalles del acuerdo siguen siendo escasos. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó no conocer qué se había pactado. "No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país", lamentó el jueves en rueda de prensa en Nuuk.

Jean-Noel Barrot, el ministro de Relaciones Exteriores francés, detalló que el Elíseo tampoco ha recibido pormenores del pacto.

Rutte solo deslizó el jueves que tuvo una "muy buena discusión" con Trump sobre cómo los aliados de la OTAN pueden trabajar colectivamente para garantizar la seguridad del Ártico, lo que incluye no solo Groenlandia sino también las siete naciones de la OTAN con territorios en el Ártico.

"Una línea de trabajo que surgió ayer... es asegurarnos, cuando se trata de Groenlandia en particular, de que los chinos y los rusos no obtengan acceso militar o a la economía de Groenlandia", detalló el líder de la OTAN en un panel del Foro Económico Mundial.

Una fuente familiarizada con las conversaciones filtró a AFP que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán el pacto de defensa de 1951 sobre la isla del Ártico, un documento que previamente el gobierno danés se ha abierto a discutir, siempre que se respete la soberanía danesa del territorio semiautónomo.

La pugna diplomática por Groenlandia se transformó en una guerra comercial, después de que Trump anunciara el 16 de enero la imposición de un arancel del 10% a varios países europeos que se opusieran a sus deseos de adquirir Groenlandia, a lo que Europa reaccionó con el anuncio de un paquete de impuestos recíproco.

Finalmente, los gravámenes mutuos se cancelaron tras el anuncio del acuerdo entre la OTAN y EE. UU.

La Comisión Europea anunció el viernes que aplazará otros seis meses el paquete de medidas comerciales de represalia contra Estados Unidos por 93.000 millones de euros (109.190 millones de dólares), que entraban en vigor el 7 de febrero.

"Las medidas permanecerán suspendidas, pero si las necesitamos en cualquier momento en el futuro, podrán levantarse", subrayó el portavoz de la Comisión, Olof Gill.

Washington desmorona la alianza atlántica

La isla del Ártico, a la que Trump se refiere como "un enorme pedazo de hielo", es solo la punta del iceberg de los ataques del republicano a los intereses europeos.

Con el cambio de administración en 2025, la Casa Blanca reformuló drásticamente su política exterior. La transformación se materializó por escrito con la publicación en diciembre de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que describe a Europa como un continente en “decadencia civilizatoria”, lo que evidencia un distanciamiento ideológico del histórico aliado.

En otro revés de Estados Unidos a Europa, Trump terminó con la política de apoyo incondicional a Ucrania, que había ejecutado la Administración Biden, en el marco de la invasión rusa lanzada en 2022.

El líder republicano intentó imponer a Kiev un plan de alto al fuego a la medida de Moscú, que incluía la sesión de territorios ucranianos anexionados por el Kremlin durante la invasión al Donbass. Tras el férreo rechazo del Gobierno de Volodímir Zelenski y los socios europeos, el texto ha soportado múltiples debates que continúan hasta hoy.

Paralelamente, Trump exigió a los socios de la OTAN —de los cuales 30 son europeos— que aumentaran su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, lo que repercutió en un intenso debate entre los miembros de la UE, en el que terminó imponiéndose la exigencia de Washington.

España ha sido el único país que no se ha comprometido abiertamente a seguir la directriz de Trump, por lo que el republicano acusó en Davos al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "aprovecharse" de la OTAN.