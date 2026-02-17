Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Irán-EE.UU.: canciller iraní afirma que hay acuerdo sobre "líneas generales" para un pacto

El canciller iraní calificó las conversaciones con Estados Unidos como
El canciller iraní calificó las conversaciones con Estados Unidos como "más constructivas" que el ciclo anterior. | Fuente: Unplash / sina drakhshani
RFI

por RFI

·

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este 17 de febrero que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las "líneas generales" para un pacto.

Irán y Estados Unidos celebraron este martes una segunda ronda de negociaciones después de que las conversaciones del año pasado fracasaran tras el ataque de Israel contra Irán en junio, que desencadenó una guerra de 12 días. Estados Unidos se unió brevemente a ese conflicto con ataques a instalaciones nucleares clave.

"Acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales"

"Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, a la televisión estatal tras las conversaciones en Ginebra.

También calificó estas conversaciones con Estados Unidos como "más constructivas" que el ciclo anterior, celebrado a principios de este mes, y aseguró que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

"Nueva oportunidad"

Más tarde, durante una sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme, Araqchi celebró que se abre una "nueva oportunidad" y dijo que espera que estas negociaciones conduzcan a una solución negociada y duradera que sirva a los intereses de las partes implicadas y de la región en su conjunto.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Irán EEUU Estados Unidos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA