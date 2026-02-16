Año Nuevo Chino 2026: rituales para atraer fortuna y las advertencias en Año del Caballo de Fuego

El 17 de febrero de 2026 comenzará el Año Nuevo Chino, fecha que dará paso al Año del Caballo de Fuego, una etapa asociada a la energía, la determinación y los cambios decisivos.

El inicio del nuevo ciclo no solo implica festejos y desfiles, también una serie de rituales que, según la tradición, ayudan a abrir caminos, limpiar energías negativas y potenciar la buena fortuna en el ámbito personal, económico y emocional.

Rituales para atraer fortuna en el Año del Caballo de Fuego

Durante los primeros días del año lunar, muchas familias realizan prácticas simbólicas para recibir la abundancia:

Limpieza profunda del hogar

Antes del inicio del nuevo año se acostumbra limpiar la casa para “barrer” la mala suerte acumulada. Sin embargo, el mismo día del Año Nuevo se evita hacerlo, ya que se cree que podría ahuyentar la buena fortuna recién llegada.

Decoración con rojo y dorado

El rojo simboliza protección y energía positiva, mientras que el dorado representa riqueza. Colocar faroles, sobres rojos y frases auspiciosas en puertas y ventanas es una práctica habitual.

Entrega de sobres rojos

Los sobres rojos con dinero, conocidos como hongbao, se entregan especialmente a niños y jóvenes como símbolo de prosperidad y buenos deseos para el nuevo ciclo.

Reunión familiar y alimentos simbólicos

La cena de Año Nuevo es uno de los momentos centrales. Platos como pescado (abundancia), dumplings (riqueza) y fideos largos (longevidad) tienen significados específicos ligados a la prosperidad y la buena salud.

Advertencias y tradiciones que se deben respetar en el Año Nuevo Chino 2026

Así como existen rituales para atraer la buena suerte, también hay advertencias culturales que muchas personas siguen con atención:

Evitar discusiones o palabras negativas, ya que se cree que marcan la energía del resto del año.

No romper objetos de vidrio o cerámica, pues simboliza mala fortuna.

No prestar dinero el primer día, para no “entregar” la prosperidad.

Cuidar el lenguaje, evitando referencias a enfermedad o pérdida.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis