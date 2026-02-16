Últimas Noticias
Año Nuevo Chino 2026: actividades gratuitas y desfiles en Lima por el Año del Caballo de Fuego

Festival de los Faroles Chinos en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Chino cerca de las murallas de la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, Rusia.
Festival de los Faroles Chinos en vísperas de las celebraciones del Año Nuevo Chino cerca de las murallas de la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, Rusia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANATOLY MALTSEV
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La llegada del Año del Caballo de Fuego será celebrada con actividades culturales gratuitas y desfiles tradicionales, danzas del dragón y espectáculos artísticos que marcarán el inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunar.

El Año Nuevo Chino 2026 le dará la bienvenida al Año del Caballo, uno de los signos más dinámicos del horóscopo oriental. Esta fecha congregará a millones de personas en encuentros familiares, rituales simbólicos y actividades culturales que se extienden por varios días.

Durante las celebraciones se realizarán desfiles con danzas del dragón y del león, espectáculos de fuegos artificiales y ceremonias dedicadas a atraer la prosperidad y la buena fortuna. Las calles y hogares se decoran con faroles rojos y mensajes auspiciosos, mientras que las familias comparten cenas especiales y entregan sobres rojos como símbolo de bendición económica para el nuevo ciclo que comienza bajo la energía del Caballo.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 dará inicio el 17 de febrero de 2026, según el calendario lunar tradicional.

Actividades y eventos gratuitos en Lima por el Año Nuevo Chino 2026

Charla de Feng Shui

Charla presencial con recomendaciones prácticas para armonizar los espacios y prepararse energéticamente para el inicio del Año del Caballo de Fuego.

  • Día: lunes 16 de febrero
  • Hora: 5:00 p.m.
  • Lugar: Campus PUCP

Escritura de nombres en chino

Activación cultural en la que docentes del Instituto Confucio escribirán nombres en chino, acercando al público a la lengua y caligrafía tradicional.

  • Día: martes 17 de febrero
  • Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.
  • Lugar: Plaza San Miguel

Las personas podrán participar en estas y otras actividades, inscribiéndose en https://confucio.pucp.edu.pe/ 

Desfiles gratuitos en el Barrio Chino y en Lima por el Año Nuevo Chino 2026

Martes 17 de febrero

Sociedad de Danza del Dragón Chung Shan realizará el pasacalle tradicional por el año nuevo.

  • Hora: desde las 10 a.m.
  • Lugar: Calle Capón, Centro de Lima 
Año Nuevo Chino Año Nuevo Chino 2026

