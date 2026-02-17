Congreso aprobó censurar a José Jerí

El Congreso de la República aprobó censurar al jefe de Estado, José Jerí, en su calidad de presidente del Parlamento.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la Representación Nacional, reunida en un pleno extraordinario, aprobó las 7 mociones de censura contra el mandatario, luego de aprobarse una cuestión de orden para que se pasara directamente a la votación, prescindiendo del debate.

"Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Jerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura contra el presidente del Congreso, encargado de la Presidencia […], la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República”, señaló el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Rospigliosi Capurro informó que, de acuerdo a la normativa pertinente, se elegirá a un nuevo presidente de la República mañana, miércoles, a las 6 pm.

“En el marco de la presente convocatoria extraordinaria, se procederá de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso. En tal sentido, la Mesa Directiva comunica que la elección al cargo de presidente de la República se realizará en la sesión del pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero del 2026, a las 18 horas", enfatizó.

Rospigliosi indica procedimiento para elección de titular del Parlamento

Antes de finalizar la sesión, Fernando Rospigliosi indicó las pautas bajo las cuales se elegirá a un nuevo presidente del Congreso que, por consiguiente, asumirá como presidente de la República.

"El plazo para presentar en la Oficialía Mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vence hoy, martes, 17 de febrero, de 2026, a las 18 horas. Cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso, las propuestas de candidatos deben ir acompañadas de las firmas del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido”, sostuvo.

"Señores congresistas, se solita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Se suspende la sesión", puntualizó el titular del Legislativo.

Cabe recordar que la votación de la censura contra el mandatario quedó allanada luego de que la Representación Nacional rechazara una cuestión de orden interpuesta por la parlamentaria Ana Zegarra (Somos Perú), con 34 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

Con dicho recurso, Zegarra Saboya intentó que no se debata la censura contra el mandatario, sino que se iniciara el procedimiento de vacancia, de modo que Jerí Oré pudiera acudir al Congreso para "hacer uso de su defensa, porque eso es un derecho constitucionalmente reconocido".