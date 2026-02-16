Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal eres según tu año de nacimiento y qué predicciones trae el Caballo de Fuego?

El 17 de febrero de 2026 inicia el Año del Caballo de Fuego, un periodo marcado por la energía, el dinamismo y la toma de decisiones audaces. Cada persona está representada por uno de los doce animales del zodiaco chino y se combina con uno de los cinco elementos: Fuego, Tierra, Metal, Aire y Agua. Estas combinaciones influyen en la personalidad y predicciones del año.
¿Qué animal eres y predicciones para tu signo en Año del Caballo de Fuego?
1. Rata
Fuego: 1936, 1996
Tierra: 2008, 1948
Aire/Madera: 1924, 1984
Agua: 1972
- Metal: 1960, 2020
La Rata vivirá un año de movimientos rápidos y oportunidades inesperadas. Será clave actuar con inteligencia y evitar decisiones impulsivas, especialmente en el ámbito financiero. En el amor, la comunicación clara será fundamental.
2. Buey
Fuego: 1977, 1937
Tierra: 1949, 2009
Aire/Madera: 1925, 1985
Agua: 1973
- Metal: 1961, 2021
El esfuerzo constante dará frutos en 2026. Aunque el ritmo del Caballo puede parecer acelerado para el Buey, la disciplina permitirá alcanzar estabilidad laboral y crecimiento económico.
3. Tigre
Fuego: 1986, 1926
Tierra: 1938, 1998,
Aire/Madera: 1974
Agua: 1962, 2022
- Metal: 1950, 2010
Un año favorable para asumir liderazgo. El Tigre se sentirá cómodo con la intensidad del Caballo de Fuego y podrá destacar profesionalmente. Se recomienda prudencia en discusiones familiares.
4. Conejo
Fuego: 1987, 1927
Tierra: 1999, 1939
Aire/Madera: 1975
Agua: 1963, 2023
- Metal: 2011, 1951
El Conejo deberá salir de su zona de confort. Habrá cambios importantes que exigirán adaptabilidad. En el plano sentimental, será un periodo de definiciones.
5. Dragón
Fuego: 1976
Tierra: 1988, 1928
Aire/Madera: 1964, 2024
Agua: 2012, 1952
- Metal: 1940, 2000
El Dragón tendrá un año de brillo personal y expansión. Nuevos proyectos y alianzas estratégicas podrían consolidarse. La clave será mantener la humildad.
6. Serpiente
Fuego: 1977
Tierra: 1929, 1989
Aire/Madera: 1965, 2025
Agua: 2013, 1953
- Metal: 1941, 2001
La intuición será su mejor guía. La Serpiente deberá analizar bien cada paso antes de actuar, especialmente en inversiones. Buen momento para estudios o especializaciones.
7. Caballo
Fuego: 1966, 2026
Tierra: 1978
Aire/Madera: 1954, 2014
Agua: 2002, 1942
- Metal: 1930, 1990
Al ser su año regente, el Caballo vivirá transformaciones importantes. Podría enfrentar retos que lo impulsen a crecer. Es fundamental mantener el equilibrio emocional.
8. Cabra
Fuego: 1967, 2027
Tierra: 1979
Aire/Madera: 1955, 2015
Agua: 1943, 2003
- Metal: 1931, 1991
La creatividad estará en alza. Será un año propicio para proyectos artísticos y emprendimientos personales. En lo afectivo, se fortalecerán vínculos.
9. Mono
Fuego: 1956, 2016
Tierra: 1968, 2028
Aire/Madera: 1944, 2004
Agua: 1992, 1932
- Metal: 1980
El Mono deberá aprovechar su ingenio para adaptarse a los cambios rápidos del 2026. Buen periodo para innovar y asumir riesgos calculados.
10. Gallo
Fuego: 2017, 1957
Tierra: 1969, 2029
Aire/Madera: 1945, 2005
Agua: 1933, 1993
- Metal: 1981
Habrá oportunidades laborales, pero también competencia. El Gallo deberá actuar con estrategia y evitar conflictos innecesarios.
11. Perro
Fuego: 1946, 2006
Tierra: 1958, 2018
Aire/Madera: 1994, 1934
Agua: 1982
- Metal: 1970, 2030
El Perro tendrá un año de aprendizaje y crecimiento personal. Se recomienda priorizar la estabilidad emocional y cuidar la salud.
12. Cerdo
Fuego: 1947, 2007
Tierra: 1959, 2019
Aire/Madera: 1995, 1935
Agua: 1983
- Metal: 1971, 2031
El Caballo de Fuego traerá avances económicos y oportunidades sociales. Será importante administrar bien los recursos y no dejarse llevar por excesos.