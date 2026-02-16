Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal eres según tu año de nacimiento y qué predicciones trae el Caballo de Fuego?

Celebraciones del Año Nuevo Chino cerca de las murallas de la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, Rusia.
Celebraciones del Año Nuevo Chino cerca de las murallas de la Fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, Rusia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANATOLY MALTSEV
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Descubre tu signo en el horóscopo oriental y conoce cómo influirá la energía del Caballo de Fuego en el amor, el trabajo y la economía durante este nuevo ciclo.

El 17 de febrero de 2026 inicia el Año del Caballo de Fuego, un periodo marcado por la energía, el dinamismo y la toma de decisiones audaces. Cada persona está representada por uno de los doce animales del zodiaco chino y se combina con uno de los cinco elementos: Fuego, Tierra, Metal, Aire y Agua. Estas combinaciones influyen en la personalidad y predicciones del año.

¿Qué animal eres y predicciones para tu signo en Año del Caballo de Fuego?

1. Rata

  • Fuego: 1936, 1996

  • Tierra: 2008, 1948

  • Aire/Madera: 1924, 1984

  • Agua: 1972

  • Metal: 1960, 2020

La Rata vivirá un año de movimientos rápidos y oportunidades inesperadas. Será clave actuar con inteligencia y evitar decisiones impulsivas, especialmente en el ámbito financiero. En el amor, la comunicación clara será fundamental.

2. Buey

  • Fuego: 1977, 1937

  • Tierra: 1949, 2009

  • Aire/Madera: 1925, 1985

  • Agua: 1973

  • Metal: 1961, 2021

El esfuerzo constante dará frutos en 2026. Aunque el ritmo del Caballo puede parecer acelerado para el Buey, la disciplina permitirá alcanzar estabilidad laboral y crecimiento económico.

3. Tigre

  • Fuego: 1986, 1926

  • Tierra: 1938, 1998,   

  • Aire/Madera: 1974

  • Agua: 1962, 2022

  • Metal: 1950, 2010

Un año favorable para asumir liderazgo. El Tigre se sentirá cómodo con la intensidad del Caballo de Fuego y podrá destacar profesionalmente. Se recomienda prudencia en discusiones familiares.

4. Conejo

  • Fuego: 1987, 1927

  • Tierra: 1999, 1939

  • Aire/Madera: 1975

  • Agua: 1963, 2023

  • Metal: 2011, 1951

El Conejo deberá salir de su zona de confort. Habrá cambios importantes que exigirán adaptabilidad. En el plano sentimental, será un periodo de definiciones.

5. Dragón

  • Fuego: 1976 

  • Tierra: 1988, 1928

  • Aire/Madera: 1964, 2024

  • Agua: 2012, 1952

  • Metal: 1940, 2000

El Dragón tendrá un año de brillo personal y expansión. Nuevos proyectos y alianzas estratégicas podrían consolidarse. La clave será mantener la humildad.

6. Serpiente

  • Fuego: 1977

  • Tierra: 1929, 1989

  • Aire/Madera: 1965, 2025

  • Agua: 2013, 1953

  • Metal: 1941, 2001

La intuición será su mejor guía. La Serpiente deberá analizar bien cada paso antes de actuar, especialmente en inversiones. Buen momento para estudios o especializaciones.

7. Caballo

  • Fuego: 1966, 2026

  • Tierra: 1978

  • Aire/Madera: 1954, 2014

  • Agua: 2002, 1942

  • Metal: 1930, 1990

Al ser su año regente, el Caballo vivirá transformaciones importantes. Podría enfrentar retos que lo impulsen a crecer. Es fundamental mantener el equilibrio emocional.

8. Cabra

  • Fuego: 1967, 2027

  • Tierra: 1979

  • Aire/Madera: 1955, 2015

  • Agua: 1943, 2003

  • Metal: 1931, 1991

La creatividad estará en alza. Será un año propicio para proyectos artísticos y emprendimientos personales. En lo afectivo, se fortalecerán vínculos.

9. Mono

  • Fuego: 1956, 2016

  • Tierra: 1968, 2028

  • Aire/Madera: 1944, 2004

  • Agua: 1992, 1932

  • Metal: 1980

El Mono deberá aprovechar su ingenio para adaptarse a los cambios rápidos del 2026. Buen periodo para innovar y asumir riesgos calculados.

10. Gallo

  • Fuego: 2017, 1957

  • Tierra: 1969, 2029

  • Aire/Madera: 1945, 2005

  • Agua: 1933, 1993

  • Metal: 1981

Habrá oportunidades laborales, pero también competencia. El Gallo deberá actuar con estrategia y evitar conflictos innecesarios.

11. Perro

  • Fuego: 1946, 2006

  • Tierra:  1958, 2018

  • Aire/Madera: 1994, 1934

  • Agua: 1982

  • Metal: 1970, 2030

El Perro tendrá un año de aprendizaje y crecimiento personal. Se recomienda priorizar la estabilidad emocional y cuidar la salud.

12. Cerdo

  • Fuego: 1947, 2007

  • Tierra: 1959, 2019

  • Aire/Madera: 1995, 1935

  • Agua: 1983

  • Metal: 1971, 2031

El Caballo de Fuego traerá avances económicos y oportunidades sociales. Será importante administrar bien los recursos y no dejarse llevar por excesos.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Mi Novela Favorita

La Odisea

“La Odisea” cierra el podcast “Mi novela favorita”. Es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal. El último, también conocido como Ulises (Odiseo), transcurre en los tiempos de los dioses y narra la gesta de nuestro protagonista en su vuelta a Ítaca y todas las pruebas que tiene que superar. Con Ricardo Velásquez, Samuel Dávalos y Katiuska Valencia. Adaptación de Mariana Gonzales Gavilano y dirección de Alonso Alegría.
Mi Novela Favorita
Mi Novela Favorita
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Año Nuevo Chino Año Nuevo Chino 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Cultura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA