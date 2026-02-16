Año Nuevo Chino 2026: ¿Qué animal eres según tu año de nacimiento y qué predicciones trae el Caballo de Fuego?

El 17 de febrero de 2026 inicia el Año del Caballo de Fuego, un periodo marcado por la energía, el dinamismo y la toma de decisiones audaces. Cada persona está representada por uno de los doce animales del zodiaco chino y se combina con uno de los cinco elementos: Fuego, Tierra, Metal, Aire y Agua. Estas combinaciones influyen en la personalidad y predicciones del año.

¿Qué animal eres y predicciones para tu signo en Año del Caballo de Fuego?

1. Rata

Fuego: 1936, 1996

Tierra: 2008, 1948

Aire/Madera: 1924, 1984

Agua: 1972

Metal: 1960, 2020

La Rata vivirá un año de movimientos rápidos y oportunidades inesperadas. Será clave actuar con inteligencia y evitar decisiones impulsivas, especialmente en el ámbito financiero. En el amor, la comunicación clara será fundamental.

2. Buey

Fuego: 1977, 1937

Tierra: 1949, 2009

Aire/Madera: 1925, 1985

Agua: 1973

Metal: 1961, 2021

El esfuerzo constante dará frutos en 2026. Aunque el ritmo del Caballo puede parecer acelerado para el Buey, la disciplina permitirá alcanzar estabilidad laboral y crecimiento económico.

3. Tigre

Fuego: 1986, 1926

Tierra: 1938, 1998,

Aire/Madera: 1974

Agua: 1962, 2022

Metal: 1950, 2010

Un año favorable para asumir liderazgo. El Tigre se sentirá cómodo con la intensidad del Caballo de Fuego y podrá destacar profesionalmente. Se recomienda prudencia en discusiones familiares.

4. Conejo

Fuego: 1987, 1927

Tierra: 1999, 1939



Aire/Madera: 1975

Agua: 1963, 2023

Metal: 2011, 1951



El Conejo deberá salir de su zona de confort. Habrá cambios importantes que exigirán adaptabilidad. En el plano sentimental, será un periodo de definiciones.

5. Dragón

Fuego: 1976

Tierra: 1988, 1928



Aire/Madera: 1964, 2024

Agua: 2012, 1952

Metal: 1940, 2000



El Dragón tendrá un año de brillo personal y expansión. Nuevos proyectos y alianzas estratégicas podrían consolidarse. La clave será mantener la humildad.

6. Serpiente

Fuego: 1977

Tierra: 1929, 1989



Aire/Madera: 1965, 2025

Agua: 2013, 1953

Metal: 1941, 2001



La intuición será su mejor guía. La Serpiente deberá analizar bien cada paso antes de actuar, especialmente en inversiones. Buen momento para estudios o especializaciones.

7. Caballo

Fuego: 1966, 2026

Tierra: 1978



Aire/Madera: 1954, 2014

Agua: 2002, 1942

Metal: 1930, 1990

Al ser su año regente, el Caballo vivirá transformaciones importantes. Podría enfrentar retos que lo impulsen a crecer. Es fundamental mantener el equilibrio emocional.

8. Cabra

Fuego: 1967, 2027

Tierra: 1979



Aire/Madera: 1955, 2015

Agua: 1943, 2003

Metal: 1931, 1991

La creatividad estará en alza. Será un año propicio para proyectos artísticos y emprendimientos personales. En lo afectivo, se fortalecerán vínculos.

9. Mono

Fuego: 1956, 2016

Tierra: 1968, 2028



Aire/Madera: 1944, 2004

Agua: 1992, 1932

Metal: 1980

El Mono deberá aprovechar su ingenio para adaptarse a los cambios rápidos del 2026. Buen periodo para innovar y asumir riesgos calculados.

10. Gallo

Fuego: 2017, 1957

Tierra: 1969, 2029



Aire/Madera: 1945, 2005

Agua: 1933, 1993

Metal: 1981



Habrá oportunidades laborales, pero también competencia. El Gallo deberá actuar con estrategia y evitar conflictos innecesarios.

11. Perro

Fuego: 1946, 2006

Tierra: 1958, 2018



Aire/Madera: 1994, 1934

Agua: 1982

Metal: 1970, 2030



El Perro tendrá un año de aprendizaje y crecimiento personal. Se recomienda priorizar la estabilidad emocional y cuidar la salud.

12. Cerdo

Fuego: 1947, 2007

Tierra: 1959, 2019



Aire/Madera: 1995, 1935

Agua: 1983

Metal: 1971, 2031



El Caballo de Fuego traerá avances económicos y oportunidades sociales. Será importante administrar bien los recursos y no dejarse llevar por excesos.

