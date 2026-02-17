Últimas Noticias
Marco Rubio está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", dice Donald Trump

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio y el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio y el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. | Fuente: EFE / Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

De acuerdo con Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, lidera conversaciones con el Gobierno cubano con la intención de cerrar un acuerdo. En esa línea, el mandatario descartó por ahora una intervención militar similar a la de Venezuela.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que su secretario de Estado, Marco Rubio, está "hablando con Cuba ahora mismo" sobre un "acuerdo", pero consideró "no necesaria" una operación militar en el país similar a la de Venezuela.

"Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es... realmente una amenaza humanitaria", afirmó Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario reiteró que Cuba es "una nación fallida", lamentó que "no tienen combustible para que los aviones despeguen y estos se están acumulando en las pistas", y anticipó que los cubano-estadounidenses "se alegrarán cuando puedan volver" a la isla y reunirse con sus familias.

"Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba", declaró.

Asimismo, defendió que "no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada" fluyendo a Cuba, en referencia a las sanciones de EE.UU. a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

¿Planea una operación similar a la de Venezuela en Cuba?

Preguntado por si se plantea una operación militar como la que llevó a la captura del presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, Trump rechazó responder, pero opinó que "no sería una operación muy dura" y dijo "no creer que eso sea necesario".

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una profunda crisis energética, que se ha visto agravada desde enero pasado por mayores dificultades en el acceso a combustible y por el último bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenado por Trump.

Marco Rubio Cuba Donald Trump Estados Unidos

