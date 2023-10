¿Por qué hasta el momento no ha sido posible un acuerdo de dos Estados entre Israel y Palestina?

El especialista en relaciones internacionales, Farid Kahhat, tildó de “crimen” el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra civiles en territorio israelí. Las últimas cifras dadas a conocer revelan que más de 900 personas han muertos en Israel y otras 2 500 han resultado heridas, mientras que los fallecidos en la franja de Gaza suman 687, entre ellos 140 niños.



En entrevista con el programa Las como son de RPP TV, el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) consideró que la ofensiva sorpresa de Hamás causará “un daño enorme a la causa palestina”; esto es, ser un Estado libre e independiente.



Kahhat criticó las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien exhortó a los palestinos a abandonar la Franja de Gaza, al advertir que reducirá "a escombros" los escondites de los militantes de Hamás.



“Gaza está cercada por mar, aire y tierra. Es Israel quien decide quién entra y quién sale. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de 50 palestinos en 2017 murieron, porque no se les dio permiso para recibir atención médica fuera de Gaza, y eso como consecuencia del control israelí, por eso para muchos sigue siendo considerado un territorio ocupado”, dijo.



Del mismo modo, cuestionó las palabras del ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, quien, en medio del conflicto con Hamás, señaló que ordenó “un asedio completo a la franja de Gaza”. “No habrá electricidad, ni comida, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales y actuaremos en consecuencia”, subrayó el alto funcionario.



“Solo en un contexto como este, después de que Hamás hizo lo que ha hecho, el crimen inenarrable que acaba de cometer, puede pasar desapercibido esta expresión del ministro de Defensa israelí”, apuntó Farid Kahhat.

Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo de paz

Para el autor de El eterno retorno. La derecha radical en el mundo contemporáneo, el gobierno de Benjamín Netanyahu es el “más extremista de la historia de Israel”.

“Es el gobierno que más palestinos ha asesinado sobre una base cotidiana en años recientes. Y es un gobierno que ha anunciado que no solo no quiere un Estado palestino, sino que va a anexar los territorios ocupados. Además, como ya ocurrido en el pasado en Gaza, lo que se viene es una masacre de civiles palestinos. De eso que no quepa duda”, remarcó.

En palabras del especialista en relaciones internacionales, las personas que gobiernan hoy en Israel “hicieron campaña contra el acuerdo con los palestinos” que promovía la gestión del entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin (1992-1995).

“Y esa gente que se opuso siempre a cualquier posibilidad de negociación, ahora dice explícitamente que quiere anexar los territorios ocupados. Precisamente, Israel ha dejado sin ningún fundamento a quienes entre los palestinos dicen que quieren un acuerdo con Israel. Eso es un poco lo que ayuda a explicar que Hamás, que tampoco es una organización popular, a juzgar por las encuestas, tenga más apoyado que Al-Fatah”, explicó.

En esa misma línea, el profesor universitario reprochó la “hipocresía” de Estados Unidos y la Unión Europea en lo que concierne al conflicto palestino-israelí. “Ellos dicen que Israel es una potencia ocupante y que los asentamientos que construye en territorios ocupados son ilegales, pero Israel no ha pagado ninguna consecuencia por eso”, recordó.

Mientras que Corea del Norte, Irán o Rusia son sancionados por vulnerar resoluciones de las Naciones Unidas o el derecho internacional —arguyó Farid Kahhat—, Israel viola exactamente similares principios, pero sin sufrir ningún tipo de castigo.

"La gente de Gaza no tiene a dónde ir"

Por otro lado, se pronunció el pronunciamiento de la Cancillería tras el ataque de Hamás a Israel. “La posición de Perú se basa en las normas fundamentales de derecho internacional y, en ese sentido, creo que es la correcta. El único problema es que menciona un proceso de paz inexistente. No hay ninguna negociación sustantiva desde 2014. Entonces, hablar de proceso de paz, más aún con las circunstancias que he descrito, con un gobierno Israel que literalmente no quiere negociar una paz de dos Estados, está fuera de lugar”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre los aproximadamente 4 000 peruanos residentes en Israel —muchos de ellos con doble nacionalidad—, de los cuales algunos se han unido al Ejército israelí como reservistas y otros buscan retornar al país, Kahhat respondió:

“Es lamentable [que haya tres connacionales desaparecidos], pero ellos al menos tienen doble nacionalidad. La población de Gaza no tiene nacionalidad alguna, ese es parte del problema, ellos (en referencia a los compatriotas) pueden volver al Perú, la gente de Gaza no tiene a dónde ir”.