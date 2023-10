Conflicto en Israel "no debería tener ningún impacto" para el Perú, según Mincetur

El Mincetur también se refirió al Estado de Emergencia establecido por el Gobierno ante el aumento de la delincuencia.

El conflicto en Medio Oriente, tras el ataque de Hamás a Israel, no afectaría a la economía peruana, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Juan Carlos Mathews, titular del Mincetur, explicó que al menos en el país no se vería un efecto directo en el comercio.

"En principio no debería haber ningún impacto directo, más es una noticia penosa y más aún habiendo dos decesos de peruanos en Israel, que esperemos que no siga aumentando el número, pero más allá de eso no debería haber algún impacto comercial relevante", dijo al ser consultado por la prensa.

Mathews explicó que el país tiene diversificada su cartera de proveedores de insumos y recordó que esto se respalda en los 22 Tratados de Libre Comercio (TLC) que tenemos.

"Nosotros tenemos una ventaja económico comercial, que es que tenemos una torta comercial bastante bien distribuida entre Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. Es una ventaja porque podemos redirigir la colocación de productos a distintos mercados", sostuvo.

Pese a que no ve un gran efecto económico para el país, el ministro reconoció que la situación tendrá un impacto a nivel global, como ya se vio en la cotización internacional del petróleo, que a inicios de la semana se disparó y se acercaba a los 90 dólares.

"Recordemos que estamos en una economía globalizada, todo lo que pasa nos puede afectar ya que hemos vivido una coyuntura aún más complicada cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, eso se produjo de una manera pronunciada en el mundo. Se encarece el combustible, se encarece todo, obviamente hay prejuicios, pero lo que digo es que tenemos distintos proveedores y distintos mercados y eso nos da mayor fortaleza que otras economías", precisó.

Estado de emergencia, ¿cómo afecta?

Mathews también se refirió al Estado de Emergencia establecido por el Gobierno en varios distritos, entre ellos Lince y Cercado de Lima, debido a la inseguridad ciudadana.

"Evidentemente decisiones de ese tipo tienen un costo por el lado de los empresarios acá y también la alerta que significa para los turistas en el exterior. Pero una de las preocupaciones mayores que se tienen es el tema de seguridad", comentó.

El ministro recordó que estas medidas son de carácter temporal y se espera no ampliarla a otras regiones debido al impacto que tienen para los negocios.