Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu y Donald Trump en su visita a Estados Unidos

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá el próximo jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Estados Unidos, según confirmaron este sábado fuentes oficiales a la agencia EFE.

Milei partirá rumbo a Norteamérica este domingo a las 23:00 hora local (2:00 GMT del lunes), junto a una comitiva oficial, para aterrizar en la ciudad de Nueva York el lunes a las 9:30 hora local (12:30 GMT).

Durante su visita a Estados Unidos, el mandatario cumplirá con una apretada agenda, en la que se destaca una reunión bilateral con el presidente Donald Trump y el encuentro con Netanyahu, además de su intervención en la 80 Asamblea General de la ONU.

El lunes en la tarde, Milei mantendrá una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la que también participarán el canciller argentino, Gerardo Werthein; el Ministro de Economía, Luis Caputo; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el Secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Ese mismo día, Milei también se encontrará con los economistas Alberto Ades y Xavier Sala i Martín.

Agenda de Javier Milei

El mandatario argentino asistirá el martes a la intervención de Trump en la Asamblea de las Naciones Unidas y luego mantendrá una reunión bilateral con él, que se dará en "el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos", según comunicó este sábado la Cancillería Argentina.

El miércoles será el turno del jefe de Estado argentino de intervenir, por segundo año consecutivo, ante la Asamblea del organismo internacional.

La agenda prevista para ese día culminará con la participación de Milei en la ceremonia del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El encuentro entre el presidente argentino y Netanyahu tendrá lugar el jueves a las 16:45 de Argentina (19:45 GMT), según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.



A continuación, Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith y se reunirá con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Milei mantiene un alineamiento incondicional con la política de Netanyahu y su ofensiva sobre la Franja de Gaza, que deja hasta el momento cerca de 63.000 palestinos muertos y 158.000 más heridos.

Durante su más reciente visita a Israel, Milei reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina de Herzliya a Jerusalén y dijo que, en el caso del conflicto con Hamás, la comunidad internacional ha invertido "la categoría de víctima y victimario".

El de la semana entrante será el duodécimo viaje de Milei a Estados Unidos desde su posesión, en diciembre de 2023, y el cuarto en lo que va de año, después de su presencia en la investidura del presidente Trump en enero, su participación en la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) de febrero en Washington y un viaje en abril a Florida para recibir un premio.