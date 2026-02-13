Sporting Cristal vs. Juan Pablo II en vivo con Christian Cueva: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Sporting Cristal volverá a las canchas de cara a la recuperación tras perder ante Melgar en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste viajará a Lambayeque para medir fuerzas ante Juan Pablo II, en choque correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori está obligado a sumar un triunfo ante el cuadro de Christian Cueva, ya que aún no suma una victoria en el campeonato y debe escalar en la tabla de posiciones.

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?

Juan Pablo II perdió 6-1 ante Cienciano en Cusco, mientras que Sporting Cristal cayó por 2-1 frente a Melgar en el estadio Alberto Gallardo.



¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs. Sporting Cristal en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 14 de febrero en el Complejo Juan Pablo II en Chongoyape (Lambayeque). El recinto tiene una capacidad para 3 000 espectadores aproximadamente.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs. Sporting Cristal en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p. m.

, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p. m. En Colombia, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p. m.

En Ecuador, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p. m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p. m

En Venezuela, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 4:15 p. m.

En Chile, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p. m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p. m.

En Argentina, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p. m

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p. m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 5:15 p. m.

En México (CDMX), el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 2:15 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Juan Pablo II vs. Sporting Cristal comienza a las 3:15 p. m

¿Dónde ver el Juan Pablo II vs. Sporting Cristal en vivo por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por la señal de L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y Movistar Play. En países del extranjero se verá a través de la plataforma Fanatiz.

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal: Alineaciones posibles

Juan Pablo II: Matías Vega; Jair Toledo, Paolo Fuentes, Iago Iriarte, Piero Antón, Cristian García, Martín Alaniz, Christian Flores, Christian Cueva, Erinson Ramírez y Maximiliano Juambeltz.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu.

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal: ¿cuánto pagan las apuestas?