Fuerza Armada de Venezuela sale en caravana por Caracas para adiestramiento en comunidades en medio de tensiones con EE.UU.

Militares venezolanos se han desplegado enMiranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, así como Nueva Esparta.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Alrededor de 25 tanquetas salieron desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Venezuela, y junto a cientos de motoristas recorrieron varios kilómetros de dos autopistas de Caracas, para llegar finalmente a la zona de El Valle, en el suroeste de la capital venezolana.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela realizó este sábado una caravana por distintas vías de Caracas para llegar a las comunidades donde los militares enseñarán sobre "manejo de armas", como parte de un plan de adiestramiento en defensa contra Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que el Gobierno venezolano considera una "amenaza".

Alrededor de 25 tanquetas salieron desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Venezuela, y junto a cientos de motoristas recorrieron varios kilómetros de dos autopistas de Caracas, para llegar finalmente a la zona de El Valle, en el suroeste de la capital venezolana.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la jornada, desde una plaza en El Valle, como un "hito" en la "revolución militar" del país.

"Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria", indicó Padrino López en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El funcionario indicó que la FANB se ha desplegado en los "5.336 circuitos comunales" del país para fortalecer las "unidades comunales de milicias".

Maduro anuncia el despliegue de la FANB

El jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de la FANB en las comunidades del país para enseñar sobre "manejo de armas", como parte del plan de adiestramiento en defensa de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro insiste en que Estados Unidos quiere propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, aunque el presidente Donald Trump negó esta semana haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un cambio de Gobierno en Caracas.

De acuerdo a VTV, los militares venezolanos se han desplegados en distintas comunidades de los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, así como Nueva Esparta.

Tags
Venezuela Estados Unidos Nicolás Maduro

