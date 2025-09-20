Israel afirma que mató a un mando de la inteligencia de Hamás en Gaza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ejército israelí dijo este viernes que mató en un ataque aéreo en el norte de la Franja de Gaza a Sim Mahmoud Yusuf Abu Alkhir, adjunto al jefe de la inteligencia militar del batallón de Bureij de Hamás.

"Las tropas del Ejército siguen operando en el norte de Gaza. Durante su actividad, las tropas dirigieron una nave de la Fuerza Aérea que atacó y mató al terrorista Sim Mahmud Yusuf Abu Alkhi, que actuaba como vicedirector de la inteligencia de Hamás en el batallón de Bureij", recoge el comunicado castrense.

Según este comunicado, Abu Alkhir participaba en la planificación y ejecución de ataques contra tropas israelíes.

El Ejército aseguró que la ofensiva se llevó a cabo con "munición de precisión" y bajo vigilancia aérea para "minimizar" el riesgo de víctimas civiles.

En paralelo, las fuerzas israelíes informaron de la eliminación de una decena de combatientes y del desmantelamiento de infraestructura militar en el norte y centro de Gaza, incluidas posiciones de observación.



Bombardeos israelíes

En la capital, donde Israel mantiene el núcleo de su ofensiva, el Ejército llevó a cabo bombardeos extensivos en el barrio de Tal al Hawa durante la mañana, algo visto por los residentes en la ciudad de Gaza como una herramienta para allanar terreno para las tropas.

"Vuestros rehenes están distribuidos a través de los barrios de la ciudad de Gaza y no garantizaremos la protección de sus vidas, ya que Netanyahu ha decidido matarlos", advirtió en la tarde del jueves el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, de cara a esta ofensiva.

"El inicio y expansión de esta operación criminal significa que no recuperaréis a un sólo rehén -ni vivo ni muerto- y que su destino será como el de Ron Arad", sentenciaron.

Ron Arad fue un piloto del Ejército israelí desaparecido en Líbano en 1986, que terminó en manos del grupo chií Hizbulá. Al no salir adelante las negociaciones entre Israel y dicha organización, Arad permaneció desaparecido en el país vecino. En 2016, Israel le terminó por calificar como "muerto en combate".

Las fuerzas armadas añadieron que mantienen operaciones en el sur de la franja, en Jan Yunis y Rafah. Las playas de Jan Yunis y la vecina Mawasi son el lugar al que Israel ha ordenado desplazarse a la población civil desde la ciudad de Gaza.

