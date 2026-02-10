Apagones, cierre de negocios y suspensión de vuelos: el bloqueo petrolero empeora la situación de Cuba

Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), están previstos prolongados cortes de energía eléctrica en todo el territorio cubano este martes. En paralelo, se agotan las reservas de combustible para los aviones.

Cortes de electricidad, cierre de negocios, calles vacías y suspensión de vuelos. Ese es el escenario en Cuba tras el bloqueo del suministro de petróleo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Para este martes, se prevé un apagón récord con cortes prolongados en todo el país y que, de manera simultánea, golpeará a más de un 64 % del territorio nacional, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Para la tarde-noche, la franja de mayor demanda, se contempla una capacidad de generación de 1.134 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Por tanto, el déficit será de 1.966 MW. Asimismo, la afectación estimada, las desconexiones para evitar apagones sin control, alcanzará los 1.996 MW.

Cuba, al borde del colapso

Si bien Cuba ya experimentaba una profunda crisis energética, la isla parece estar al borde del colapso luego de que Trump bloqueara los suministros de petróleo a la isla procedentes de Venezuela, hasta entonces su mayor aliado y proveedor, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En un inicio, México intentó acudir al rescate y suplir la escasez energética, pero rápidamente la Administración Trump advirtió sanciones arancelarias para cualquier país que le suministre el crucial recurso a la isla. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reculado en ese apoyo, aunque anunció la entrega de ayuda humanitaria.

Incluso, el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, por quien Trump ha mostrado afinidad, acusó a Washington de “asfixiar” a la nación latinoamericana con esas medidas.

La acusación no resulta exagerada. Diversas actividades económicas de la isla–que ya ha sufrido por décadas el bloqueo financiero de EE. UU.–están siendo golpeadas, como el comercio y el turismo, principal fuente de ingresos para los cubanos.

Hace semanas que a Cuba no llega ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, indicaron expertos en seguimiento del transporte marítimo consultados por la agencia de noticias AFP.

Una persona conduce una moto eléctrica este lunes, en La Habana (Cuba).Fuente: EFE

Aerolíneas canadienses suspenden vuelos a Cuba

El Gobierno cubano ya había advertido a las aerolíneas internacionales que el combustible para aviones no estaría disponible en la isla desde la medianoche del lunes a este martes, 10 de febrero. Según La Habana, el suministro de combustible quedará congelado durante al menos un mes.

Ante este panorama, las aerolíneas de Canadá suspendieron sus vuelos a la isla. Air Canada, la mayor del país, informó en un comunicado que no se prevé que el combustible de aviación esté disponible comercialmente en los aeropuertos a partir de este martes, debido a que los gobiernos emiten avisos que advierten que el suministro probablemente no será confiable.

El déficit se extenderá desde este 10 de febrero al 11 de marzo, según un aviso a los pilotos publicado el domingo por la noche.

Air Canada anunció que en los próximos días enviará vuelos vacíos para recoger y repatriar a unos 3 000 clientes en Cuba. Aseguró que volará con combustible adicional para el viaje de regreso y hará paradas para reabastecerse si es necesario.

El Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación. | Fuente: EFE

Sus rivales más pequeños, WestJet y Air Transat, también cancelaron vuelos debido a la escasez de combustible.

WestJet detalló en su sitio web que comenzó una reducción gradual de sus operaciones en Cuba a partir del lunes 9 de febrero, incluyendo algunos vuelos para ayudar a los clientes a regresar a Canadá.

Air Transat informó que suspendió todos los vuelos a Cuba hasta finales de abril y que se encuentra organizando vuelos de repatriación para traer a sus clientes de regreso a Canadá.

En la isla, los viajeros y sus familias manifiestan su preocupación por los recientes anuncios.

"Hoy es una cosa y mañana es otra (...) Esto perjudicará a todos los que viajan", señaló el cubano Benigno González, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para dejar a su hija y tomar un vuelo a México.

Por su parte, la compañía española Air Europa anunció que realizará una parada para reabastecer combustible en el Aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana, como parte de su ruta Madrid-La Habana-Madrid a partir de este martes.

Air France e Iberia también anunciaron escalas adicionales en otros países del Caribe para reabastecer sus aeronaves.

Las aerolíneas estadounidenses American Airlines, Southwest Airlines (LUV.N) y Delta Air Lines (DAL.N), que vuelan a Cuba desde la cercana Florida, informaron que continúan operando vuelos al país y que actualmente no experimentan ningún impacto en sus operaciones.

Las aerolíneas indicaron que las aeronaves que operan vuelos a Cuba transportan suficiente combustible para sus próximos viajes.

Cuba ya ha afrontado crisis similares, lo que ha llevado a muchas aerolíneas a reabastecer combustible en países vecinos, como Panamá, Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos.

Pese a la crítica situación de combustible, diversas aerolíneas cuentan con planes de contingencia para abordarla.

Afectación a la educación, el turismo y el transporte

La isla, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica. Y ahora, como efecto directo a las afectaciones de los vuelos se encuentra el turismo, el principal sector de ingresos para los cubanos.

El Gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los turistas.

"Ya están cerrando hoteles en Varadero", el principal balneario de Cuba, a unos 150 km al este de La Habana, "pero también en otras provincias", señaló una trabajadora del sector quien pidió no mencionar su nombre.

Las universidades funcionan ahora a distancia o en modalidad semipresencial.

"Las medidas lo que me generan es inseguridad respecto a qué va a pasar con mi semestre universitario", señaló Maura Linsay Pérez, de 18 años, estudiante de la Universidad de La Habana.

Asimismo, los usuarios de taxis privados señalaron que las tarifas se han disparado de la noche a la mañana.

Para ahorrar energía, el Gobierno de Díaz-Canel dispuso el viernes, 6 de febrero, la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales. También dispuso el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

Algunos ciudadanos subrayan que las medidas son insuficientes para apalear la crisis, como declaró a AFP la jubilada Clara Rumbau, de 65 años, quien debió caminar más de 10 kilómetros para hacer un trámite personal.

Otros, como Rosa Ramos, resaltan que "son medidas de resistencia, para que el país no colapse, pero a la vez generan mucha incertidumbre".

La situación es tal que el presidente Miguel Díaz-Canel emitió una alocución el pasado jueves 5 de febrero en la que reconoció el impacto de las medidas estadounidenses.