¿Mike Tyson y Floyd Mayweather tendrán una pelea de exhibición? Esto es lo que se sabe del sonado duelo

Las peleas de exhibición se han convertido en la nueva mina de oro del boxeo. Estos duelos suelen generar gran atención mediática y su realización termina moviendo millones de dólares, por publicidad, venta de entradas, transmisión y, por supuesto, apuestas.

En esa línea, desde Estados Unidos, se ha difundido la información de una próxima pelea de exhibición entre los excampeones mundiales Mike Tyson (59) y Floyd Mayweather (48), que llevan varios años retirados del deporte.

La noticia fue difundida por el medio especializado The Ring Magazine, que da cuenta de la realización de este ‘dream match’, que ya tendría fecha y locación elegidas.

Según el referido portal, la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather se realizaría el próximo 25 de abril, en República Democrática del Congo, en pleno corazón de África.

“El evento, que contará con la participación de posiblemente las dos figuras más importantes del boxeo de los últimos 40 años, se anunció el año pasado sin detalles sobre la fecha ni el lugar”, detalló el citado medio.

El origen de la pelea, según The Ring Magazine, se dio luego de que las negociaciones para un combate entre Mayweather y el filipino Manny Pacquiao no llegaran a buen puerto. Tras este revés, surgió el nombre de Mike Tyson, que no habría dudado en aceptar un duelo contra el popular ‘Money’.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Mike Tyson vs. Floyd Mayweather, un duelo sin antecedentes

Mike Tyson y Floyd Mayweather nunca se enfrentaron de manera oficial a lo largo de sus carreras, por lo que este duelo de exhibición sería el primero entre los excampeones mundiales.

Cabe mencionar que ambos pugilistas se han mantenido activos tras el fin de sus carreras profesionales, protagonizando sonados combates de exhibición.

En 2024, la pelea entre Tyson y el youtuber Jake Paul fue un auténtico fenómeno, con más de 100 millones de espectadores alrededor del mundo. En tanto, Mayweather ha protagonizado diversos combates de exhibición desde su retiro, en 2017; siendo el último en agosto de 2024 contra el luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA) John Gotti III.

