Xiomy Kanashiro revela cuánto gastó en regalos para Jefferson Farfán en su primer aniversario

Amor, viaje y sorpresas. Xiomy Kanashiro contó pormenores de la celebración por su primer aniversario con su pareja, el exfutbolista Jefferson Farfán, con quien viajó a Colombia para pasar unos días de descanso. La modelo contó que la escapada fue breve, pero muy especial; según relató, se hospedaron en un hotel ubicado en la Isla Barú.

"Solo fue un par de días para pasarlo lindo y nos hospedamos en un hotel que está en Barú, fueron días muy bonitos, para desconectar, paseamos por la piscina, playa y restaurantes, pero me quedo con mi comida peruana", señaló.

Xiomy Kanashiro detalla cuánto gastó en regalos para Farfán

Xiomy también reveló que preparó varios obsequios para sorprender a su "morchi", como cariñosamente llama a Jefferson; incluso, no tuvo problemas en mencionar los precios de cada detalle.



"Le regalé tres cositas, una camisita Prada que me costó 1700 dólares, unas zapatillas Amiri que me costaron 650 dólares y un polo Amiri de 950 dólares porque me gustó", comentó en América Hoy.

La animadora y actriz cómica aclaró que pudo adquirir todos los obsequios luego ahorrar durante varios meses.



"He venido ahorrando de mes en mes porque creo que mi primer añito tenía que ser especial. Además, es muy detallista conmigo y también me gusta serlo con él", mencionó.

De hecho, contó que el exseleccionado peruano le obsequió, por la ocasión especial, un reloj de la marca Cartier valorizado en más de 30 mil soles.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán cumplieron un año de relación

Jefferson Farfán publicó imágenes del viaje a Colombia en sus redes sociales junto a un mensaje dedicado a Xiomy Kanashiro: "Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín, mi china. Te amo".

El romance entre la modelo y el exfutbolista inició formalmente en febrero de 2025, aunque los rumores sobre su cercanía comenzaron a finales de 2024, cuando fueron captados juntos en diversas reuniones.

Fue el 14 de febrero de ese año cuando el popular '10 de la calle' se le declaró oficialmente a Xiomy con una sorpresa romántica. La pareja selló su compromiso con un anillo simbólico que Farfán mostró en su podcast.