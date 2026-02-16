¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley por TV y streaming?

Todo va quedando listo. El miércoles 18 de febrero empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, torneo que reunirá a los nueve mejores equipos del continente en busca de dos objetivos: alzar el título y lograr un cupo al Mundial de Clubes.

Perú, para este campeonato, contará con tres equipos: Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín. Brasil, la principal potencia del continente, tendrá dos escuadras: Osasco y SESI.

Conoce, a continuación, por dónde ver todos los partidos vía TV y streaming EN VIVO.

¿Cuáles son los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 son los siguientes:

Grupo A: Alianza Lima, San Martín y Banco República.

Grupo B: Osasco, Olympic y Boston Collage.

Grupo C: Regatas Lima, Club UVIV y SESI.

Calendario del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026



Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

Jueves 19 de febrero





Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

Viernes 20 de febrero





Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

¿Dónde ver el del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO por TV?



El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

¿Cómo ver el del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 ONLINE vía streaming?



El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO vía streaming a través de la app y página web de Latina, así como por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). El minuto a minuto de todos los partidos lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuál es el formato del del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los nueve equipos participantes son divididos en tres grupos de tres equipos cada uno. Los primeros de cada llave y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo. Los ganadores en esta instancia disputarán la final para definir al campeón sudamericano. Cabe precisar que los dos primeros lugares clasificarán al Mundial de Clubes de Vóley 2026.