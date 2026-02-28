Marco Rubio notificó con antelación el ataque contra Irán a algunos congresistas, según CNN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, notificó esta semana con antelación a algunos miembros del Congreso el ataque militar contra Irán que el presidente, Donald Trump, lanzó esta madrugada, informó la cadena CNN.



El jefe de la diplomacia estadounidense y el director de la CIA, John Ratcliffe, mantuvieron el martes una reunión con el llamado Grupo de los Ocho, que incluye a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, para darles detalles sobre la política hacia Irán.

El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ambos republicanos, así como el vicepresidente de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, habrían sido avisados del ataque, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por la CNN.

Según la cadena NBC, otros legisladores clave habrían sido notificados una vez los bombardeos estaban en marcha.

Operativo contra Irán

El operativo militar ordenado por Trump en coordinación con Israel no fue aprobado por el Congreso, que ostenta el poder constitucional de declarar la guerra a otro país.

Trump, cuyo Gobierno mantenía negociaciones para un pacto nuclear con Irán, anunció esta madrugada el lanzamiento de una operación militar de gran escala que busca acabar con el régimen iraní.

Reacción de congresistas demócratas

Varios demócratas mostraron su oposición al ataque militar y criticaron que no haya sido votado por el Congreso.

"Estos ataques son un error colosal y rezo para que no les cuesten la vida a nuestros hijos e hijas uniformados y en las embajadas de toda la región", declaró en redes el senador Tim Kaine.

El legislador, que considera la operación militar como "innecesaria e idiota", pidió que el Senado vote una resolución de poderes de guerra para bloquear la capacidad del Gobierno estadounidense de mantener un conflicto militar con Irán.

El también senador demócrata Andy Kim subrayó que "los estadounidenses no quieren una guerra" y acusó a Trump de haber iniciado un conflicto "en contra de la Constitución".

Rubén Gallego, quien recordó haber perdido a "amigos" en la guerra de Irak de 2003, criticó que esta es "una guerra que no ha sido explicada ni justificada ante el pueblo estadounidense".

"Podemos apoyar al movimiento democrático y al pueblo iraní sin enviar nuestras tropas a morir", dijo.

En cambio, el demócrata John Fetterman opinó que Trump ha optado por "hacer lo correcto y necesario para producir una paz real en la región".

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham, cercano a Trump, aplaudió al presidente por la operación que, dijo, logrará "el mayor cambio en Oriente Medio en mil años".

"Esta operación ha sido bien planificada. Será violenta, extensa y creo que, al final, exitosa. Una vez más, la caída del régimen del ayatolá con las manos manchadas de sangre estadounidense es necesaria y más que justificada", dijo.