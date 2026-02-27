Sport Boys vs. CD Moquegua: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2026?

Sport Boys vs. CD Moquegua se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El elenco de Sport Boys, el cual tiene como director técnico a Jaime de la Pava, cuenta con 4 puntos en lo que va a la presente campaña de la liga peruana de primera división. Por su parte, la tienda de CD Moquegua tiene tan solo una unidad menos que los rosados.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Sport Boys y CD Moguegua a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto?

La escuadra de Sport Boys viene de perder 1-0 contra Alianza Lima y el club moqueguano viene de ganarle por el mismo marcador a Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs CD Moquegua en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Miguel Grau (Callao). El recinto tiene una capacidad para 17,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs CD Moquegua en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sport Boys vs CD Moquegua comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Sport Boys vs CD Moquegua en vivo por TV y streaming?

El partido de Sport Boys frente a CD Moquegua será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sport Boys vs CD Moquegua: alineaciones posibles

Sport Boys: Diego Melián; Oslimg Mora, Hansell Riojas, Renzo Alfani, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo, Juan Torres, Carlos López; Percy Liza y Rolando Díaz.

CD Moquegua: Carlos Grados; Aldair Perleche, Cristian Enciso, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén; Ricardo Chipao, Diego Ramírez, Edgar Lastre, Allonso Dávila; Yorman Zapata y Jeferson Collazos.