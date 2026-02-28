"No parece que sea una acción disuasiva": Gómez de la Torre dice que ataque de EE.UU. e Israel a Irán "es una guerra total"

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado ataques contra varias localidades de Irán, entre ellas, Teherán, Isfahán, Tabriz, Minab y Karaj, lo que ha causado varias bajas civiles. La acción militar se da días después de que el presidente estadounidense Donald Trump diera un ultimátum al régimen iraní para abandonar su programa nuclear.

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.

Ante esta situación, Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional, en diálogo con RPP, señaló que este fuego cruzado se da pese a que aún están desarrollándose las mesas de negociación entre EE.UU. e Irán en busca de un acuerdo sobre el programa de enriquecimiento de uranio iraní.

"Ha habido tres rondas de negociaciones. Una en la ciudad de Mascate, en el país de Omán, y dos en Ginebra, en las cuales evidentemente la posición o la postura de la República Islámica de Irán era clara. No renunciaba, como le pedía EE.UU., totalmente a su programa de enriquecimiento de uranio, es decir, todavía la República Islámica de Irán consideraba legítimo tener un programa de enriquecimiento de uranio vinculado básicamente al tema de la energía y al uso de otras fuentes energéticas del llamado programa nuclear para fines pacíficos, cosa que Estados Unidos, en definitiva, no aceptaba y ahí estaba el fondo del asunto", sostuvo.

"Se dio, ciertamente, por parte del gobierno del presidente Trump y su secretario de Estado Marco Rubio […] el famoso ultimátum de 10 a 15 días y, efectivamente, lo que se ha expresado como ultimátum se ha cumplido el día de hoy, en una operación nocturna que, además, efectivamente no se ha dado de un momento a otro por una razón muy simple: este es un ataque coordinado, un ataque conjunto, tanto llevado por Estados Unidos como por Israel", acotó.

"Es una guerra total"

Por las características del ataque coordinado entre EE.UU. e Israel llevado a cabo este sábado, De la Torre consideró que no se trata de una operación militar bajo el concepto de "guerra preventiva", sino que sería "una guerra total".

"Para comenzar, este concepto de operación preventiva o de guerra preventiva ha sido esbozado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz. Es la manera como, desde el año 1967 con la Guerra de los Seis Días, Israel afirma y afina su política de defensa, el tomar la iniciativa ‘antes de’, este concepto de guerras preventivas, que por cierto es muy polémico […] Y además fue tomado por Estados Unidos como una doctrina luego de los atentados del 11 de septiembre, llamadas guerras preventivas", explicó.

"La verdad que el ataque, inicialmente, es de tal profundidad, porque es una guerra total, así lo están planteando desde Estados Unidos, es que la verdad que no parece que sea una acción disuasiva o para poder para volverse a sentar a la mesa de negociaciones. Esto es una operación y todo apunta que es algo de mucha más envergadura y de gran escala", remarcó.

El analista señaló que el objetivo de la acción militar es claro: la caída del régimen islámico que detenta el poder desde 1979.

"Acá hay una idea final de imposición y de caída del régimen, y da la impresión que es muy difícil volver a una ronda de negociaciones por la envergadura de estas operaciones que se están llevando en las últimas horas. Es un ataque en profundidad y, repito, es una guerra total. Entonces, huele más a imposición que a negociación", aseveró.

"La filosofía de esta operación va más allá de golpear objetivos de alto valor, infraestructura militar, etcétera, sino apunta al derrocamiento, eso es lo que se ha expresado en los Estados Unidos, el derrocamiento de este régimen que asume el poder en 1979 y que es muy antisraelí y muy antinorteamericano", destacó.

Finalmente, De la Torre consideró que el desarrollo de las acciones bélicas abarcará varios días y puede desencadenar una "regionalización del conflicto".

"Veremos, probablemente, la envergadura y los efectos de las operaciones de retaliación que se están llevando, que no van a terminar en este momento, esto va a tener por lo menos unos días más. Veremos si realmente se produce esa eclosión social. En Irán, hace varios meses, ya se están generando una cantidad de movimientos sociales que están contra el régimen y han tratado de desestabilizarlo", manifestó.

"Ya tenemos la confirmación que se han desarrollado ataques balísticos con, por lo menos, cohetes, con cabezas, digamos, no nucleares a Emiratos Árabes, a Bahréin y a Kuwait. Ya se sabe que han sido atacados [...] Y claro, hay otros actores generales como China, que está en este momento en una relación difícil con los Estados Unidos. Es un ajedrez, es un puzle muy complejo y efectivamente el riesgo de escalada y de regionalización ya lo tenemos con estos ataques que se han producido por parte de Irán a estos países que he mencionado", puntualizó.