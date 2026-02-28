Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, sábado 28 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y LaLiga

Alianza Lima es uno de los líderes de la Liga1.
Alianza Lima es uno de los líderes de la Liga1. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 28 de febrero del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza vs UTC por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 28 de febrero. 

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

11:00 a.m. | Sport Huancayo vs Sporting Cristal - L1 Max

1:15 p.m. | UTC vs Alianza Lima - L1 Max

7:00 p.m. | Sport Boys vs CD Moquegua - L1 Max

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. | Bournemouth vs. Sunderland - ESPN y Disney Plus

10:00 a.m. | Burnley vs. Brentford - ESPN y Disney Plus

10:00 a.m. | Liverpool vs. West Ham - ESPN y Disney Plus

10:00 a.m. | Newcastle vs. Everton - ESPN y Disney Plus

12:30 p.m. | Leeds vs. Manchester City - ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Athletic Club - ESPN 2 y Disney Plus.

10:15 a.m. | Barcelona vs Villarreal - DSports y DGO.

12:30 p.m. | Mallorca vs Real Sociedad - DSports y DGO.

3:00 p.m. | Real Oviedo vs Atlético de Madrid - ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs. Mainz - Disney Plus

9:30 a.m. | Borussia M'gladbach vs. Unión Berlin - Disney Plus

9:30 p.m. | Hoffenheim vs. St. Pauli - Disney Plus

9:30 p.m. | Werder Bremen vs. Heidenheim - Disney Plus

12:30 p.m. | Borussia Dortmund vs. Bayern Munich - ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Como vs Lecce - ESPN 3 y Disney Plus

12:00 p.m. | Hellas Verona vs Napoli - ESPN 4 y Disney Plus

2:45 p.m. | Inter vs Genoa - Disney Plus

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

11:00 a.m. | Stade Rennais vs. Toulouse - Disney Plus

1:00 p.m. | Mónaco vs. Angers - Disney Plus

3:05 p.m. | Le Havre vs. PSG - ESPN 2 y Disney Plus

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Liga1 partidos de hoy fútbol en vivo Premier League

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA