Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de usar los mismos "pretextos" de Venezuela para agredir a Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó al Gobierno de EE.UU. de usar los "mismos pretextos" empleados en Venezuela para justificar una "agresión" a la isla caribeña y reiteró que "nunca la rendición será una opción", informó este sábado la prensa estatal.



"Esta agresión (a Venezuela) fue precedida de una intensa campaña de presión económica, política y propagandística que se intensificó a partir de septiembre de 2025 y el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el área del Caribe en más de 20 años”, comentó, según un reporte de la televisión estatal.



Díaz-Canel agregó durante una reunión con miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en La Habana que "son los mismos pretextos que ya están construyendo contra nosotros para justificar una agresión a Cuba, para justificar las medidas coercitivas, para seguir incrementando la presión".



"En la manera en que se estructuró la agresión a Venezuela están también los elementos de la guerra que nosotros estamos enfrentando, porque esta es también una guerra ideológica, es una guerra cultural y es una guerra mediática, comunicacional", dijo sobre la intervención estadounidense el pasado 3 de enero que derivó en la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



El mandatario cubano criticó también la medida del presidente de EE.UU., Donald Trump, de declarar el jueves a la isla como una "amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional del país norteamericano y anunciar así aranceles a los países que le vendan petróleo a La Habana.

"Nunca la rendición será la opción"

Entre esos motivos, Washington destacó el alineamiento de La Habana con Rusia y otros "actores malignos", la acogida de bases de espionaje y "grupos terroristas transnacionales", la persecución y tortura de oponentes políticos y la negación de derechos humanos en la isla.



"Hay que ver con qué maldad, con qué perversidad, están planteando esa política", sostuvo Díaz-Canel, al respecto, al tiempo que denunció que el actual Ejecutivo estadounidense tiene como "líneas de acción" la "asfixia total y la agresión militar" contra Cuba.



"Nunca la rendición será la opción, y tiempos duros como estos hay que enfrentarlos con coraje y con valentía", indicó.



La presión de Washington va a ir escalando en un país que padecía ya un déficit crónico de combustible -especialmente visible en los prolongados apagones diarios- al no tener las divisas necesarias para importar crudo suficiente.



El Gobierno cubano, en las últimas semanas de tensiones a raíz de la captura de Maduro, no ha descartado la negociación, siempre que se lleve a cabo “entre iguales” y sobre la base del “respeto” mutuo. Sin embargo, han subrayado que no ha habido ningún contacto bilateral.