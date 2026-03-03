Motorola lanza una edición especial por el Mundial 2026 con versiones del razr fold y edge 70 fusion

La nueva colección combina cambios de diseño, detalles exclusivos y contenido vinculado a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en dos de sus smartphones más recientes.

Motorola presentó su FIFA World Cup 26 Collection, una serie especial basada en dos modelos de su portafolio actual: el razr fold y el edge 70 fusion. La propuesta no cambia las especificaciones técnicas de los equipos, pero sí introduce detalles estéticos vinculados al torneo y algunos elementos de software orientados a la experiencia futbolera.

La edición especial del razr fold mantiene el formato tipo libro con pantalla externa de 6,6 pulgadas y panel interno LTPO 2K de 8,1 pulgadas al desplegarse. En esta versión suma un patrón texturizado en la parte trasera inspirado en materiales y superficies asociadas al fútbol, además del logo oficial del torneo en acero inoxidable con baño de oro de 24 quilates.

En términos técnicos conserva el sistema de cámaras que ha sido bien evaluado dentro del segmento plegable, con sensor principal de 50 MP, teleobjetivo periscópico también de 50 MP y lente ultra gran angular. Su batería de 6000 mAh y la carga rápida de 80 W siguen siendo uno de sus puntos fuertes frente a otros plegables del mercado.

El formato flexible permite usarlo en modo laptop o carpa, algo útil para videollamadas, consumo de contenido o captura de fotos sin trípode.

edge 70 fusion: diseño curvo con identidad mundialista

El edge 70 fusion FIFA World Cup 26 Collection incorpora un acabado trasero con textura inspirada en el balón y detalles gráficos asociados al torneo. Mantiene su diseño curvo en cuatro bordes y una pantalla de alta tasa de refresco orientada al consumo multimedia y gaming.

En fotografía integra un sensor Sony LYTIA y herramientas de procesamiento apoyadas en inteligencia artificial, mientras que el enfoque general del equipo sigue siendo ofrecer equilibrio entre diseño, rendimiento y precio dentro de la gama media-alta.

Más que estética: integración con el torneo

Además del diseño, los equipos de la colección incluyen elementos de software vinculados al campeonato, como acceso a contenido oficial y experiencias relacionadas con el evento.