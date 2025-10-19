Papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros en la Plaza de San Pedro

Wilmer Oblitas, presidente de la hermandad del Señor de los Milagros en Roma, dijo en RPP que justo cuando llegó el sumo pontífice frente a la imagen del Cristo Morado sonaba "El Cóndor Pasa", ejecutada por la escuela filarmónica de niños de París, en la Plaza de San Pedro.
Wilmer Oblitas, presidente de la hermandad del Señor de los Milagros en Roma, expresó en RPP su emoción por la bendición de León XIV. Dijo tener la esperanza de que el sumo pontífice llegue a la misa en honor al Cristo Morada que se realizará hoy en la Basílica de San Pedro.
Desde Roma, el cardenal peruano Pedro Barreto recordó que la sagrada imagen del Señor de los Milagros fue pintada por un migrante africano. En esa línea, saludó que ahora los peruanos sean los que lleguen al Vaticano para la bendición del papa León XIV a la venerada imagen.
El papa León XIV detuvo el papamóvil frente a la imagen del Señor de los Milagros y, con la mano derecha, dio una bendición y saludó a los devotos.
El papa León XIV ya se encuentra recorriendo la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil, desde donde bendice a los miles de fieles reunidos.
Durante el Ángelus, el papa León XIV dedicó algunas palabras al Señor de los Milagros y a sus devotos, confirma Sergio Mora.
Sergio Mora, periodista de RPP en Roma, se encuentra con los fieles del Cristo Morado que están en la Plaza de San Pedro, aguardando por la bendición de León XIV.
Miles de fieles fueron bendecidos por el pontífice al término del Ángelus. En la Plaza de San Pedro, se puede ver banderas venezolanas y peruanas.
En la Plaza de San Pedro, el papa León XIV inicia la oración del Ángelus. Posteriormente, bendecirá la iamgen del Señor de los Milagros.
Durante la misa de canonización de los 7 beatos realizada ayer, el papa León XIV destacó la importancia de la oración y de la fe para vivir y actuar en la esperanza de la providencia de Dios.
"Cuando escuchamos el llamado de quien está en dificultad, ¿somos testigos del amor del Padre, como Cristo lo fue hacia todos? Él es el humilde que llama a los prepotentes a la conversión, el justo que nos hace justos, como atestiguan los nuevos santos de hoy: no héroes ni paladines de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos”, indicó el pontífice.
Horas antes, los devotos del Señor de los Milagros participaron de la Gran Procesión Internacional del Cristo Moreno.
La procesión fue organizada por las hermandades de diversos países de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Inició su recorrido por la Via della Conciliazione hacia El Vaticano y ya está en la Plaza San Pedro.
Miles de personas se han dado cita este domingo en la Plaza de San Pedro, debido a la canonización de 7 beatos, 2 de ellos venezolanos: el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles. Además, se encuentran presentes los devotos del Señor de los Milagros
El papa León XIV bendecirá la imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos, este domingo, 19 de octubre, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano.
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en