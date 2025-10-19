Papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros en la Plaza de San Pedro

Hace 30 minutos

Durante la misa de canonización de los 7 beatos realizada ayer, el papa León XIV destacó la importancia de la oración y de la fe para vivir y actuar en la esperanza de la providencia de Dios.

"Cuando escuchamos el llamado de quien está en dificultad, ¿somos testigos del amor del Padre, como Cristo lo fue hacia todos? Él es el humilde que llama a los prepotentes a la conversión, el justo que nos hace justos, como atestiguan los nuevos santos de hoy: no héroes ni paladines de algún ideal, sino hombres y mujeres auténticos”, indicó el pontífice.