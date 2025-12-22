Elecciones 2026: Partidos políticos solicitan inscripción de sus planchas presidenciales EN VIVO

Hace un minuto

El partido Alianza para el Progreso (APP) presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial, de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026.

La plancha presidencial está conformada por César Acuña Peralta como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Jessica Milagros Tumi Rivas en la Primera Vicepresidencia y Alejandro Soto Reyes en la Segunda Vicepresidencia. Esta solicitud fue realizada el 20 de diciembre.