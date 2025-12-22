Elecciones 2026: Partidos políticos solicitan inscripción de sus planchas presidenciales EN VIVO

El partido Alianza para el Progreso (APP) presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial, de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026.
La plancha presidencial está conformada por César Acuña Peralta como candidato a la Presidencia de la República, acompañado por Jessica Milagros Tumi Rivas en la Primera Vicepresidencia y Alejandro Soto Reyes en la Segunda Vicepresidencia. Esta solicitud fue realizada el 20 de diciembre.
Con Keiko Fujimori a la cabeza. La agrupación Fuerza Popular presentó la solicitud de inscripción de su fórmula presidencial para participar en las Elecciones Generales 2026, que se desarrollarán el próximo 12 de abril.
La lideresa del partido fujimorista está acompañada por Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres en la Primera y Segunda Vicepresidencia de la República, respectivamente. Esta solicitud fue realizada el 20 de diciembre.
El partido político Avanza País fue la primera agrupación política que solicitó el registro de la lista de su plancha presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026. Este trámite fue realizado el viernes 19 de diciembre.
La fórmula presidencial está liderada por el congresista José Williams. Como candidato a la Primera Vicepresidencia figura Fernán Altuve Febres, mientras que a la Segunda Vicepresidencia postula la también congresista Adriana Tudela.
