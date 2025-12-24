Con dos opciones para una solución territorial: estos son los 20 puntos para un acuerdo de paz presentados por Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó este miércoles los 20 puntos de una propuesta de paz revisada, desarrollada en colaboración con Estados Unidos y socios europeos, que busca poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa en 2022.

El plan, una versión simplificada de un borrador inicial de 28 puntos discutido por Washington con Moscú, plantea un alto el fuego inmediato una vez aceptado por todas las partes, supervisado por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque el Kremlin no ha dado su visto bueno, Zelenski expresó expectativas de una respuesta rusa tras contactos entre emisarios estadounidenses y rusos.

La propuesta no incluye concesiones sobre la soberanía de Ucrania ni renuncia a su meta de unirse a la OTAN, un punto que Rusia ha exigido repetidamente. En cambio, enfatiza garantías de seguridad robustas para Kiev, un límite de 800 mil efectivos en las Fuerzas Armadas ucranianas en tiempos de paz y apoyo económico para la reconstrucción, estimada en hasta 800 mil millones de dólares en pérdidas por la guerra, que ha causado decenas de miles de muertes y desplazado a millones de personas.

El plan prioriza garantías equivalentes al Artículo 5 de la OTAN, con respuesta militar y sanciones si Rusia invade nuevamente, pero rescindibles si Ucrania ataca sin provocación

Los 20 puntos del plan de paz ucraniano

Según los detalles recogidos por la agencia estatal ucraniana Ukrinform y presentados por Zelenski, el plan abarca desde confirmaciones de soberanía hasta mecanismos humanitarios y económicos. Estos son los 20 puntos:

1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800 000 efectivos en tiempos de paz.

5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678 000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE.UU.