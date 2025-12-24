Con dos opciones para una solución territorial: estos son los 20 puntos para un acuerdo de paz presentados por Ucrania

Ucranianos cantan villancicos mientras portan estrellas de Belén decoradas durante un desfile en el centro de Lviv, Ucrania occidental, este 24 de diciembre. |
11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.
12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada en la actualidad por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE.UU. y Rusia, aunque los detalles exactos todavía son objeto de debate.
13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias (en alusión a la población rusoparlante).
14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.
15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.
16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales, una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.
17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.
18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.
19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.
20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata.
Zelenski describió el documento como "un documento fundamental para el fin de la guerra, un documento político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y Rusia" y "el marco principal para poner fin a la guerra".
Opciones territoriales y concesiones en el Donbás
La cuestión territorial, identificada como la más compleja, centra dos alternativas en el punto 14. Zelenski reiteró que Kiev prefiere congelar la línea actual del frente en Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón. Como opción secundaria, propone crear zonas económicas especiales en la parte de Donetsk bajo control ucraniano, con retiro de tropas y supervisión internacional para evitar infiltraciones rusas.
“Si se toma esta decisión, se firmará un acuerdo separado entre Ucrania, EE.UU. y Rusia que determinará el estatus de la zona económica especial y los pasos que darán las dos partes del conflicto de manera equivalente para retirar sus fuerzas”, explicó Zelenski a la prensa.
Agregó que cualquier retiro implicaría movimientos equivalentes de Rusia, como retirar fuerzas a 5, 10 o 40 kilómetros, y que la zona estaría administrada por Ucrania con presencia de fuerzas internacionales.
Según información de CNN, Zelenski detalló que esta zona incluiría ciudades fortificadas como Kramatorsk y Sloviansk, y que Rusia debería ceder territorio equivalente para establecer una zona desmilitarizada.
Por su parte, el diario británico The Guardian reportó que Ucrania acepta el principio de desmilitarización en el este, insistiendo en retiros similares por parte de Rusia de regiones como Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Kharkiv.
La cadena pública británica BBC informó que Zelenski enfatizó la necesidad de un referéndum para legitimar cualquier zona económica libre en el Donbás, y que la propuesta actual elimina referencias a prohibir el ingreso de Ucrania en la OTAN, a diferencia del borrador inicial.
El plan prioriza garantías equivalentes al Artículo 5 de la OTAN, con respuesta militar y sanciones si Rusia invade nuevamente, pero rescindibles si Ucrania ataca sin provocación, según CNN. Zelenski afirmó que estas solo entrarán en vigor tras ratificación parlamentaria o referéndum.