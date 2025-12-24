Últimas Noticias
Con dos opciones para una solución territorial: estos son los 20 puntos para un acuerdo de paz presentados por Ucrania

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló de manera íntegra los detalles de un plan de paz elaborado junto a EE.UU. y aliados europeos, que incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad equivalentes al Artículo 5 de la OTAN, entre otros planteamientos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó este miércoles los 20 puntos de una propuesta de paz revisada, desarrollada en colaboración con Estados Unidos y socios europeos, que busca poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa en 2022.

El plan, una versión simplificada de un borrador inicial de 28 puntos discutido por Washington con Moscú, plantea un alto el fuego inmediato una vez aceptado por todas las partes, supervisado por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque el Kremlin no ha dado su visto bueno, Zelenski expresó expectativas de una respuesta rusa tras contactos entre emisarios estadounidenses y rusos.

La propuesta no incluye concesiones sobre la soberanía de Ucrania ni renuncia a su meta de unirse a la OTAN, un punto que Rusia ha exigido repetidamente. En cambio, enfatiza garantías de seguridad robustas para Kiev, un límite de 800 mil efectivos en las Fuerzas Armadas ucranianas en tiempos de paz y apoyo económico para la reconstrucción, estimada en hasta 800 mil millones de dólares en pérdidas por la guerra, que ha causado decenas de miles de muertes y desplazado a millones de personas.

El plan prioriza garantías equivalentes al Artículo 5 de la OTAN, con respuesta militar y sanciones si Rusia invade nuevamente, pero rescindibles si Ucrania ataca sin provocación

Los 20 puntos del plan de paz ucraniano

Según los detalles recogidos por la agencia estatal ucraniana Ukrinform y presentados por Zelenski, el plan abarca desde confirmaciones de soberanía hasta mecanismos humanitarios y económicos. Estos son los 20 puntos:

1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800 000 efectivos en tiempos de paz.

5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente, definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678 000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE.UU.

Ucranianos cantan villancicos mientras portan estrellas de Belén decoradas durante un desfile en el centro de Lviv, Ucrania occidental, este 24 de diciembre.
Ucranianos cantan villancicos mientras portan estrellas de Belén decoradas durante un desfile en el centro de Lviv, Ucrania occidental, este 24 de diciembre. | Fuente: EFE

11: Ucrania se compromete a seguir sin desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

12: La central nuclear de Zaporiyia, ocupada en la actualidad por Rusia, será operada de forma conjunta por Ucrania, EE.UU. y Rusia, aunque los detalles exactos todavía son objeto de debate.

13: Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para eliminar los prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países. Ucrania implementará estándares europeos para la protección de lenguas minoritarias (en alusión a la población rusoparlante).

14: Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

15: Ucrania y Rusia se comprometen a no recurrir a la fuerza para cambiar las demarcaciones de territorio acordadas.

16: Rusia no impedirá a Ucrania usar el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales, una cuestión que quedará regulada en otro acuerdo independiente.

17: Se establecerá una comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia, incluidos los menores deportados.

18: Ucrania celebrará elecciones lo antes posible tras la firma del acuerdo.

19: La implementación de este acuerdo será supervisada y garantizada por un consejo de paz presidido por el presidente estadounidense Donald Trump.

20: Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, un alto el fuego entrará en vigor de forma inmediata.

Zelenski describió el documento como "un documento fundamental para el fin de la guerra, un documento político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y Rusia" y "el marco principal para poner fin a la guerra".

Opciones territoriales y concesiones en el Donbás

La cuestión territorial, identificada como la más compleja, centra dos alternativas en el punto 14. Zelenski reiteró que Kiev prefiere congelar la línea actual del frente en Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón. Como opción secundaria, propone crear zonas económicas especiales en la parte de Donetsk bajo control ucraniano, con retiro de tropas y supervisión internacional para evitar infiltraciones rusas.

“Si se toma esta decisión, se firmará un acuerdo separado entre Ucrania, EE.UU. y Rusia que determinará el estatus de la zona económica especial y los pasos que darán las dos partes del conflicto de manera equivalente para retirar sus fuerzas”, explicó Zelenski a la prensa. 

Agregó que cualquier retiro implicaría movimientos equivalentes de Rusia, como retirar fuerzas a 5, 10 o 40 kilómetros, y que la zona estaría administrada por Ucrania con presencia de fuerzas internacionales.

Según información de CNN, Zelenski detalló que esta zona incluiría ciudades fortificadas como Kramatorsk y Sloviansk, y que Rusia debería ceder territorio equivalente para establecer una zona desmilitarizada.

Por su parte, el diario británico The Guardian reportó que Ucrania acepta el principio de desmilitarización en el este, insistiendo en retiros similares por parte de Rusia de regiones como Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy y Kharkiv.

La cadena pública británica BBC informó que Zelenski enfatizó la necesidad de un referéndum para legitimar cualquier zona económica libre en el Donbás, y que la propuesta actual elimina referencias a prohibir el ingreso de Ucrania en la OTAN, a diferencia del borrador inicial.

El plan prioriza garantías equivalentes al Artículo 5 de la OTAN, con respuesta militar y sanciones si Rusia invade nuevamente, pero rescindibles si Ucrania ataca sin provocación, según CNN. Zelenski afirmó que estas solo entrarán en vigor tras ratificación parlamentaria o referéndum.

Ucrania queda a la expectativa de un pronunciamiento de Vladímir Putin.
Ucrania queda a la expectativa de un pronunciamiento de Vladímir Putin. | Fuente: EFE

Expectativa por la respuesta rusa

Las conversaciones, impulsadas por Trump, involucraron enviados como Steve Witkoff y Jared Kushner en Berlín y Miami. Rusia anexó Crimea en 2014 y cuatro regiones en 2022, controlando parte del este ucraniano, donde avanza pese a bombardeos mutuos. Putin exige cesión total de Donetsk, pero el plan retrasa decisiones territoriales a un grupo de trabajo.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que el enviado ruso Kirill Dmitriev informó a Putin sobre las propuestas tras reuniones en Miami, pero evitó detalles, considerándolos “contraproducentes” para discutir en prensa. 

Zelenski advirtió que rechazar el plan podría llevar a más armas para Ucrania y sanciones contra Rusia.

“[Moscú] no puede decirle al presidente Trump: 'Mire, nos oponemos a un acuerdo pacífico. Es decir, si intentan obstruirlo todo, entonces el presidente Trump tendría que armarnos considerablemente, al tiempo que les impondría todas las sanciones posibles'”, afirmó.


Ucrania Rusia Volodímir Zelenski

